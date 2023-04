Čtyři oceněné týmy z minulých let se letos utkají O titul Vítěz vítězů mezinárodní soutěže uměleckých ohňostrojů Ignis Brunensis. Své zastoupení má kromě České republiky také Francie, Norsko a Švédsko. Ohňostroje mají v Brně dlouholetou tradici. „Podle dochovaných záznamů byl na hradě Špilberk první ohňostroj už v roce 1700,” popsal generální ředitel pořádající společnosti Snip & Co Jiří Morávek.

Úvodní ohňostroj festivalu Ignis Brunensis 2020 | Video: Deník / Michal Hrabal

Na první z pěti ohňostrojů mohou diváci pohlédnout už 27. května. Ohňostroj týmu pořadatelů Ignis Brunensis rozzáří oblohu nad hradem Špilberk. Show bude věnovaná pětadevadesátiletému výročí brněnského výstaviště. To poslední květnový víkend zve na akci BVV95. Její součástí bude například Den bezpečnosti nebo Muzeum v pohybu.

Po dvoutýdenní pauze se ohňostroje přesunou na Brněnskou přehradu. Odstartují 10. června a jako první se představí domácí zástupci. „Úvodní show je v režii pětinásobných vítězů Flash Barrandov SFX z Prahy, kteří zvítězili nejenom v dobách, kdy byl festival na národní úrovni, ale také při mezinárodní účasti,” uvedl ředitel marketingu a obchodu společnosti Snip & Co Ondřej Morávek.

Ve středu 16. června pak návštěvníky oslní ohňostroj vítězů z roku 2018, a to francouzského týmu Pok 2.0 Lux Factory. Následující sobotu se představí ohňostrojáři z norského týmu North Star Fireworks, kteří jsou držitelé hlavní ceny roku 2019. Jako poslední svoje vystoupení představí i vítězové všech kategorií loňského roku Švédové Göteborgs Fyrverkerifabrik, a to jednadvacátého června.

Stejně jako v loňském roce nad Brněnskou přehradou lidé neuvidí jen představení ohňostrojové, ale také show s drony. V sobotu 10. a 17. června jich před ohňostroji vzlétnou dvě stovky. „Jedna z dronových show připomene třicet let od rozdělení Československa. A na to se docela těším,” řekl jihomoravský hejtman Jan Grolich. Pokud by pro drony nebylo vhodné počasí, jejich představení se přesune ze soboty na středu.

Světová soutěž ohňostrojů a dronová show:

* Nad hradem Špilberk

27. května, 22:30 - ohňostroj BVV95, Ignis Brunensis Team



* Brněnská přehrada

10. června, 21:50 - dronová show#1, Spectrum Production

10. června, 22:30 - ohňostroj Česko, Flash Barrandov SFX

14. června, 22:30 - ohňostroj Francie, Pok 2.0 Lux Factory

17. června, 21:50 - dronová show#2, Spectrum Production

17. června, 22:30 - ohňostroj Norsko, North Star Fireworks

17. června, 22:30 - ohňostroj Švédsko, Göteborgs Fyrverkerifabrik

LUCIE BURIANOVÁ