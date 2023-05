Mezinárodní ohňostrojnou soutěž RegioJet Ignis Brunensis odstartovalo v sobotu 27. května představení nad hradem Špilberk. Pyromuzikál V dobré náladě designéra Jaroslava Štolby a ohňostrůjců Flash Barrandov SFX věnovaný pětadevadesátému výročí brněnského výstaviště byl tečkou za prvním dnem víkendových oslav BVV95.

Foto: Robert Vystrčil, ignisbrunensis.cz.

Lidé se vrátili do časů první republiky. „Tisíce diváků sledovaly na obloze nad Brnem dobovou taneční atmosféru dvacátých let minulého století s jazzem, swingem a charlestonem. I v letošním ročníku jsou pro diváky všechny ohňostroje soutěžní. Až do pondělního odpoledne je možné hlasovat a hodnotit ohňostroj na facebookovém profilu Ignis Brunensis Official a vyhrát dvě zpáteční jízdenky autobusem RegioJet do Mnichova. Hlasovat je možné po zhlédnutí ohňostroje naživo i ze záznamu,“ sdělil za pořadatele Ondřej Morávek.

Vždy následující den ráno po ohňostroji je na YouTube kanále Ignis Brunensis zveřejněno oficiální video.

Festival pokračuje za dva týdny mezinárodní ohňostrojnou soutěží Winner of Winners a dronovými show na Brněnské přehradě. Začne 10. června. V letošní speciální edici změří síly vítězové minulých ročníků ze Švédska, Norska, Francie a České republiky. O titul „vítěze vítězů“ se utkají až do 21. června. Sobotní termíny na přehradě 10. a 17. června opět obohatí dronové světelné show.