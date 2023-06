Světelná podívaná nad přehradou za tónů působivé hudby. Stovky, tisíce Brňanů i lidí z okolí zvedají fascinovaně hlavy k nebi. Sociální sítě plní amatérské i profesionální snímky. Brno žije ohňostroji. „Festival Ignis Brunensis je již uznávaným prestižním světovým festivalem. Brno tak patří do unikátní společnosti ohňostrojné Formule 1, spolu s tradičními místy, jako je Cannes, Monaco, Hannover, Montreal, Vancouver nebo festivaly v Číně a Jižní Koreji,“ řekl pro web www.ignisbrunensis.cz Jaroslav Štolba z Flash Barrandov SFX.

Jaroslav Štolba z Flash Barrandov SFX. | Foto: Robert Vystrčil

Jako technický ředitel neodmyslitelnou součástí festivalu. Svou show pro diváky připravuje každý rok i jeho ohňostrůjný tým. V rozhovoru odhalí, jak důležitá je hudba pro celkový dojem a jak se změnila práce i pohled na ohňostrůjce za posledních dvacet let.

Letos jste pro diváky v Brně na přehradu připravili show s názvem Hra s ohněm. Co vás osobně na hře s ohněm baví?

Souznění a symbióza hudby a ohně je do značné míry subjektivní. Nejvíce je to patrné v situacích, kdy na stejný hudební podklad necháte tvořit designéry z různých částí světa. Tempo a rytmus jsou jakž takž podobné, ale celkové ztvárnění je leckdy velmi odlišné. Například na hudbu Leoše Janáčka je vnímání hudebních tónin a modulací pro Skandinávce, Japonce, Španěla či Jihoafričana jistě jiné, a tedy i vizuální zpracování je pak velmi překvapivé a pro diváky atraktivní. Každý ohňostrojný designér však raději svobodně sáhne po hudbě, se kterou se ztotožňuje.

Zdroj: Youtube

Do show jste zvolili šest různých hudebních skladeb. Jaká z nich je pro vás nejvýznamnější?

Do programu jsme zařadili i motivy z filmu Plunkett & Macleane. Tento film byl jednou z prvních supervizí speciálních efektů naší společnosti Flash Barrandov SFX na „áčkovém“ filmovém projektu. A hudbu k tomuto dobrodružnému dobovému filmu vytvářel mnohokrát oceněný Craig Armstrong.

Váš tým zvítězil v roce 2002 jako vůbec historicky první po přestěhování ohňostrojné soutěže z Kraví hory na přehradu. Jakou největší změnu vnímáte za uplynulých dvacet let u přehradních ohňostrojů?

V roce 2002 bojoval festival Ignis Brunensis o přízeň a vážnost. Dnes je uznávaným prestižním světovým festivalem.

Ohňostroj a drony nad Brněnskou přehradou: ostrý start nasvítil rozpad státu

A jak se za roky vašeho působení v oboru změnila práce ohňostrůjce?

V technice odpalování. V roce 2002 jsme ohňostroje ovládali manuálně, uvězněni v budce přímo na pontonu, vybaveni helmou, štítem a gumovým pláštěm, na uších sluchátka se řvoucí hudbou odposlechu, která byla stejně přehlušená duněním odpalovaných moždířů, a v časových intervalech tiskli tlačítko na klávesnici. Vše muselo být propojeno dvaceti kilometry kabelů nebo pyrotechnickým svodem. Odpalovač musel znát dokonale hudbu a s přesností asi jedné vteřiny stisknout tlačítko při ohňostroji zhruba sto padesátkrát.

To zní až neuvěřitelně…

Byla to adrenalinová hra na piano… Za posledních dvacet let se ale uskutečnila totální digitální revoluce. Stalo se to díky bezdrátovému způsobu odpalování. Umožňovalo dokonalý synchron s hudebním podkladem. Letos může každý účastník využít kapacitu dvou tisíc povelů na patnáct minut show. Design je naprogramovaný s přesností jedné desetiny vteřiny, což vyžaduje dokonalou znalost ohňostrojných výrobků, preciznost při instalaci na pontonu, úhly v jednotkách stupňů, vzdálenosti s přesností centimetrů. Ohňostroj dnes ovládáme ze vzdálenosti několika set metrů od pontonu a třeba v bílé košili.