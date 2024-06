Zchladit se v dusném a teplém počasí mělo zřejmě ve středu 19. června v plánu několik plavců. Ti si ale ke smočení nevybrali zrovna vhodnou dobu. V ten den se totiž nad Brněnskou přehradou konal poslední ohňostroj Ignis Brunensis a lidé se na hladině objevili už po takzvaném uzavření hladiny. Strážníci poříční jednotky proto situaci začali ihned řešit, a na člunu s blikajícími majáky vrátili plavce zpátky na břeh.

Před ohňostrojem se v Pryglu koupali lidé. Strážníci je na břeh dopravili člunem | Foto: Libor Šuhajda

„Po takzvaném uzavření hladiny, kdy už před ohňostrojem nikdo nesmí do vody, jsme objevili v Brněnské přehradě postupně hned deset plavců," upřesnil mlučí městké policie Jakub Ghanem. Ten také dodává, že k situaci zřejmě přispělo horké počasí.

Všichni sportovci strážníky poslechli a za doprovodu člunu městské policie se s blikajícími majáky vrátili na břeh. „Platilo to i pro evidentně zkušeného plavce, který měl vybroušený styl a jako jediný se pro jistotu ve vodě pohyboval i s uvázanou bójkou. Zamířil si to ale přímo ke středu vodní nádrže. Také on měl pochopení pro vysvětlení, že by ho odpalovaná pyrotechnika mohla těžce poranit, a doplaval zpět k pláži," informoval Ghanem.

Kromě tohoto případu se hlídky městské policie věnovaly i běžným úkolům. Například po 18. hodině došlo na rohu Píškovy ulice k drobné dopravní nehodě. I přes bezproblémové vyřešení situace mezi řidiči museli strážníci po nezbytnou dobu řídit provoz, aby předešla tvorbě kolon.