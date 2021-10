Objasnil také záhadu, jak se užovka do zásilky dostala. „Určitě vylezla z nedaleké řeky Svitavy a hledala nějaké klidné místo k přezimování, které by mělo zhruba šest až osm stupňů Celsia. Teď už je vypuštěná zase zpátky u řeky a nepochybuji, že tam brzy najde nějaké vhodné zimoviště," doplnil Zajíček.

Strážník odchytové služby městské policie si pro zhruba třiceticentimetrového tvora zanedlouho přijel, opatrně ho nabral do odchytové sítě a převezl ke specialistovi, aby zvíře prohlédl a zjistil, zda není zraněné nebo jinak nestrádá.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.