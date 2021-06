Patnáct let od založení v úterý oslavil Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Kurzy a semináře za dobu existence navštívilo přes osmnáct tisíc zájemců. Zájem o Univerzitu třetího věku, která je součástí institutu, nezastavila ani pandemie koronaviru.

Velký zájem je například o doplňující studium pedagogiky. | Foto: Mendelova univerzita v Brně

„Upřímně řečeno jsme si zpočátku mysleli, že naše placené kurzy zkrachují, že to je konec mnohých z nich a že to bude mít i neblahý vliv na chod celého institutu. Ukázalo se ale, že všechno je jinak,“ uvedl ředitel institutu Petr Adamec. Lektoři i studenti, kterým je v některých případech i přes osmdesát let, museli přejít na online výuku.