Jak se vám žije v městské části Brno-střed?

Od malička bydlím prakticky na hranici historického centra Brna v Mášově ulici. Je to poměrně klidná ulice. Hlavní problém, který jsme ještě nedávno měli, bylo parkování. Po zavedení modrých zón se situace výrazně zlepšila a myslím, že i okolí se vylepšuje. Žije se mně tady dobře, ale vždy je co zlepšovat.

Co za velké projekty chystáte pro letošní rok?

Pro letošek je to rekonstrukce parku na Moravském náměstí. Jedná se o obrovskou investici dohromady asi za osmdesát milionů korun. Velkou část z toho hradí město, my jako městská část přispíváme asi deset milionů korun na projektovou přípravu, autorský dozor, průzkumy podzemí. Už loni jsme zajistili přípravu a ošetření zeleně, aby je nepoškodily další fáze prací. Stavební náklady bude nyní už z větší části platit město.

A pokud se týká dalších projektů městské části?

Velkou investicí je dostavba wellness centra ve sportovním areálu na Kraví hoře, která začala před několika dny. Tam se také jedná o spolufinancování městské části a města, my máme na starosti hlavně projektovou část. A třetí zásadní akcí je dostavba a rekonstrukce základní školy v Antonínské ulici, kde má vzniknout velká přístavba do dvora se šesti novými učebnami, nová tělocvična, venkovní hřiště a také dvorní terasa pro děti, kde budou moct trávit přestávky a volný čas.

Pod radnici spadá před několika lety zrekonstruovaná krytá tržnice na Zelném trhu. Jaké s ní máte plány do budoucna?

V současné době je provoz tržnice omezený kvůli covidovým opatřením. V pronájmu ji má společnost 4E Production, z jejíž strany je nájemní smlouva plněná. Nemůžeme ji vypovědět, protože nájemce řádně plní své závazky. Zástupce společnosti nás před koncem roku informoval, že má zájemce o využití vrchního patra, které není zcela využité. Nyní proto odbor investiční objednává statický posudek, který má zhodnotit, zda by železobetonová konstrukce umožnila i jiné využití než jenom lehký stánkový provoz, se kterým se tam sice původně počítalo, ale ukázalo se, že v nejvyšším patře bohužel nemá potenciál přitáhnout zákazníky.

Vojtěch Mencl

- Narodil se v roce 1970 v Brně.

- Vystudoval Fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně.

- Starostou městské části Brno-střed je od roku 2018, předtím pracoval jako urbanista-architekt.

- Volný čas rád tráví s rodinou na Vysočině.

Zhruba před rokem se objevily informace, že má v budově tržnice přibýt knihkupectví.

Ano, jednu dobu se uvažovalo i o tom, že by tam mohla být prodejna knih jednoho z větších českých nakladatelství. To je ale vázané na výsledek posudku, jestli to umožní konstrukce, protože se jedná přece jen o výrazně větší zatížení.

Kdy chcete mít v této věci jasněji?

Myslím si, že v první polovině tohoto roku. Možná i dřív, než skončí povinně zavřené obchody. Doufám, že se nám podaří docílit toho, že náplň bude sloužit občanům a bude adekvátní architektuře stavby. Víc by nám měl napovědět posudek. Na využití volného patra máme řadu zájemců z kulturní sféry, například z etnografického muzea, zaznamenali jsme také zájem zřídit tam galerii fotografie. Zájem o tržnici tady opravdu je a jde jen o to, abychom na využití prostor docílili dohody s nájemcem.

U soudu se momentálně projednává korupční kauza Stoka, která se týká údajné manipulace s veřejnými zakázkami na radnici Brna-středu. Ovlivnila zájem firem o zakázky vypsané radnicí, že je nyní třeba menší?

Kauza se naštěstí neprojevila tím způsobem, že by firmy neměly zájem pracovat pro městskou část. Obecně v dnešní době je obtížnější sehnat firmy na menší zakázky, na drobnější práce. Na velké zakázky za pět, deset milionů, jako jsou rekonstrukce větších objektů, není problém sehnat firmy, o takové zájem je. Ale u zakázek do dvou set tisíc korun je opravdu obtížné sehnat řemeslníky. Možná je to i tím, že řada lidí využila covidové situace k tomu, že si sama dělá úpravy, na které neměla čas. Menší stavební firmy a řemeslníci jsou vytížení, chyběli ale i předtím.

Původní profesí jste architekt, jak se podle vás dá oživit centrum Brna?

Pokud se bavíme o historickém centru a nejbližším okolí, je to hrozně o pořádku a úklidu odpadů. V poslední době se snažíme co nejvíc umisťovat kontejnery na odpad pod zem, protože okolo bývá hodně nepořádku. Udělali jsme je v poslední době třeba před základní školou v Antonínské, místo nevzhledných nadzemních kontejnerů jsme umístili podzemní. Jako velmi prospěšné bych určitě viděl sjednocení městského mobiliáře, jako jsou lavičky, odpadkové koše, stojany na jízdní kola, lampy a podobně. Zjednodušeně bych to nazval sjednocení základního městského interiéru.

Co si pod tím mají Brňané představit?

Vznikl by městský manuál, který by sloužil třeba deset let, a pak by se podle zkušeností inovoval. Mobiliář už by nevypadal stylem každý pes, jiná ves. Klidně by se na něj mohla udělat designová soutěž, aby se vytvořil specifický brněnský mobiliář. Těch deset let by bylo proto, aby se vyplatila jeho výroba, která nebude levná. To by určitě přispělo ke zlepšení už tak pěkného dojmu z centra a Brno by bylo ještě víc originální.