„Opustila nás blízká z nejbližších, naše nenahraditelná kolegyně a přítelkyně Ivana Hloužková. Čas jako by se zastavil. Jak popadnout dech, najít slova? Naše láska i myšlenky plné vděčnosti za společný čas letí v těchto minutách za tebou, Ivanko. Kéž tě dostihnou v pokoji. Hlubokou soustrast celé tvé rodině a všem, jimž jsi byla, a navzdory všemu zůstáváš, blízko,“ napsali na sociálních sítích kolegové z brněnského Divadla Husa na provázku.

Medailonky letošních laureátů Ceny města Brna

Ivana Hloužková se narodila ve Valticích 6. června 1960. Společně se sestrou docházely do pěveckého, tanečního a hereckého kroužku Lidové školy umění v Mikulově, poté odešly na hudebně-dramatické oddělení brněnské konzervatoře. Obě roku 1981 nastoupily do uměleckého sdružení v brněnském Domě umění, z něhož později vznikl divadelní soubor Husy na provázku. Sestra Hana po jedné sezóně odešla do Opavy, Ivana v angažmá zůstala několik desetiletí. Ztvárnila zde na sto padesát rolí. Hostovala také v Národním divadle Brno, Divadle Bolka Polívky, Divadle Petra Bezruče v Ostravě či Klicperově divadlo v Hradeci Králové a dalších souborech. Účinkovala také ve snímcích Poslední leč či Nuda v Brně. Druhý jmenovaný film natočil Vladimír Morávek a získal pět Českých lvů.

Přestože celoživotně působila na Moravě, oceňovaná je i mimo Brno. Svědčí o tom také dvě Ceny Alfréda Radoka a Cena divadelní kritiky, které získala. První je z roku 1995 za roli Maryši, druhá z roku 2012 za roli fotografa Miroslava Tichého v inscenaci Tichý Tarzan a ta třetí pak z roku 2017 za roli Emmy v inscenaci Strach jíst duši v brněnské Redutě. V roce 2021 získala Cenu města Brna.