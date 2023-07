/VIDEO/ Semafory nyní řídí provoz mezi Oslavanskou ulicí a Tesařovým náměstím v Ivančicích na Brněnsku. Ve městě pokračuje stavba velké okružní křižovatky U Tří kohoutů. Někteří lidé, které v pátek oslovil Deník na místě, si postěžovali na dlouhou dobu čekání, než blikne na semaforu zelená. Auta se za sebou řadí do fronty.

V Ivančicích pokračuje stavba velké okružní křižovatky U Tří kohoutů. | Video: Deník/Michal Hrabal

Důvodem přestavby křížení je podle ředitele Správy a údržby silnic na jihu Moravy Romana Hanáka je větší plynulost a bezpečnost dopravy na silnicích druhých tříd 152 a 394. Práce začaly loni. „V současné době pokračuje řízení o prodloužení termínu stavby. Předpoklad dokončení je do konce září letošního roku," informoval Hanák.

Dělníci už dokončili zatrubnění Mřenkového potoka a sanovali podkladní vrstvy. „V současné době dokončují rekonstrukci vodovodu a pokládají silniční obruby. Zbývá dokončit pokládku obrubníků, zámkové dlažby na chodnících a vjezdech, doplnit konstrukční vrstvy vozovky. Stavbaři také položí nové asfaltové vrstvy a dokončení terénní úpravy v okolí okružní křižovatky," vyjmenoval Hanák.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Některým obyvatelům se zvolená varianta nepozdává. „Neulehčí to dopravní situaci. Lepší by to bylo Na Brněnce,“ myslí si třeba Radovan Rabina.

V roce 2021 se v křižovatce, kde vznikne rondel, stala smrtelná nehoda. Nákladní auto srazilo muže, který na místě zemřel. „Je tam velmi hustý provoz, jde o hlavní tah. Nemáme obchvat okolo města, proto jede veškerá doprava tudy,“ řekl už dříve ivančický místostarosta Jaroslav Sojka.

Náklady zaplatí skoro rovným dílem krajští silničáři a město Ivančice. První organizaci bude stavba stát třiadvacet milionů korun, město zhruba čtyřiadvacet a půl milionu.

Některé okružní křižovatky na jihu Moravy mají dominantní prvek. Například v Pohořelicích je to kapr, u Rakvic pak rak. V Ivančicích však podle všeho žádný výrazný prvek nebude. „Projekt s ním nepočítá," reagoval Hanák.

Spoluautorkou textu je ALŽBĚTA KADLECOVÁ.