Výrobu pamětního listu město zajistilo ve spolupráci s Českou národní bankou a Státní tiskárnou cenin. Grafici pro reprodukci použili původní kresby obyčejnou tužkou, aby zachovali precizní detaily Muchova originálu, naskicovaný text nahradili definitivním a určili barevnost. První československá desetikoruna tak dostala podobu, jakou by pravděpodobně měla v případě, že by obě strany vytvořil Alfons Mucha.

Oproti historickému návrhu státovky má ten současný speciální barvou na listu vytištěn znak Ivančic, který je možné vidět pouze při osvícení UV lampou. Na listu je také drobným písmem dopsané, že jej vydalo město Ivančice s Českou národní bankou ke 140. výročí narození Marie Chytilové Muchové.

V případě Ivančic to není poprvé, co město vydává pamětní listy s motivem státovek. „Před čtyřmi lety jsme vydali stokorunu, před dvěma pětisetkorunu a desetikorunou jsme to chtěli završit, abychom měli kompletní sbírku," řekl starosta Ivančic Milan Buček.

Sběratelé si mohou pamětní list s motivem státovky zakoupit za pět set korun buď osobně v Kulturním a informačním centru Ivančice, nebo si ho objednat a nechat zaslat poštou.

