Cestování v dalších čtrnácti dnech ale usnadní výluková linka X40. „Náhradní dopravu zajistí v trase mezi zastávkami Holásky a Hanácká. Pojede nepřetržitě přes den i v noci a zajistí v zastávce Holásky přípoje ke spojům linek 40 a N95 od centra," uvedli zástupci brněnského dopravního podniku na webu.

Po dobu prací lidé ani v jednom směru nevystoupí v zastávce Chrlická. „Ve směru z centra budou bez obsluhy rovněž zastávky Ivanovické náměstí, Glocova a Revoluční. Ve směru do Chrlic to bude platit pro zastávku U viaduktu, ve směru do Sokolnic pro zastávku Tuřany, smyčka," doplnili dispečeři na webu.

Linky nezastaví ani v zastávce Hanácká.