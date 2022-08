Město k záměru zbourání likusáků přiměl jejich technický stav. Průzkum potvrdil nevyhovující podmínky, v konstrukcích se dokonce našel nebezpečný azbest, což neumožní ponechat domky v jejich současném stavu. Kvůli značnému stáří jsou budovy také velmi energeticky náročné a mají nevyhovující elektroinstalaci i další rozvody energií. „V anketě, kterou zveřejníme začátkem září, lidé rozhodnou mezi možnostmi areál zachovat nebo sem rozšířit park,“ přiblížil primátorčin náměstek Tomáš Koláčný.

Podle ředitele Hvězdárny a planetária Brno Jiřího Duška existuje několik možností, jak se stavbou naložit. První z nich je likvidace likusových domků a rozšíření stávajícího parku na Kraví hoře, dalším scénářem je zachování využívaných ateliérů. V tom případě by ale město muselo vynaložit miliony korun na jejich opravu. „Z likusáků patří městu asi čtvrtina, ty má ve správě brněnská hvězdárna. Zbylou část vlastní Vysoké učení technické v Brně. S nimi se musíme na dalším postupu také domluvit. Nejspíš by je chtěli dále provozovat,“ vysvětlil Dušek.

Tamní nájemníci však v současné době žijí v nejistotě, co se s jejich prostory v budoucnu stane. Mezi ně patří například Lucie Daguerrová, spolumajitelka Studia Ventus, jež se specializuje na zakázkovou výrobu. „Firma tady sídlí sedmadvacet let. Když jsme ji loni v říjnu s kolegyní kupovaly, bylo nám ústně od zástupců hvězdárny přislíbeno, že k zemi půjdou pouze první tři budovy a zbylé dvě se zachovají. Investovaly jsme proto tady do toho stovky tisíc a po půl roce nám to o nás bez nás někdo zbourá? Považuji to za obrovský podraz," stěžovala si před časem redaktorovi Deníku Rovnost umělkyně.

Montované stavby z likusových desek vznikly na Kraví hoře během druhé světové války pro potřeby říšských ozbrojených sil. Od padesátých let se staly jedním z center komunistické vojenské katedry, kterou do roku 1989 prošli všichni brněnští vysokoškolští studenti. Od sametové revoluce jsou domky pronajímané jako sklady, zkušebny nebo výtvarné dílny.