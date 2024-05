Nejraději z něj má polévku, konkrétně chřestový krém. „Dobrý je i zapečený chřest jako rolka se šunkou," doporučuje Karasova manželka. Právě ona mu pokrmy z chřestu připravuje.

Sezona této jarní zeleniny bývá od poloviny dubna do června. Nejlepší chřest je čerstvý. Dá se ale také dobře uskladnit. „My jsme s tím nedělali doma žádné cavyky. Dáte jej do mikrotenového sáčku a do mrazáku. Takto vám vydrží bez problému do Vánoc. Dá se také konzervovat," radí starší muž, který je spoluzakladatelem Slavností chřestu a vína v Ivančicích. Letos se konal už třicátý ročník.