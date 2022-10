Teplo v Břeclavi až pětinásobně zdraží kvůli plynu. Lidé si připlatí už od října

I jinde mohou ceny vyletět nahoru o tisíce korun. A obyvatelé se na to připravují. „Máme doma ponožky, svetry a na teploměru jednadvacet stupňů, šetříme už teď. Taky se obáváme, aby bylo na nejchladnější měsíce v roce dostatek plynu v zásobnících,“ myslí dopředu Ivana Kopřivová ze Znojma.

ZNOJMO

V druhém největším krajském městě si obyvatelé sídlišť zatím užívají jednu z nejnižších cen za teplo v kraji, tedy 560 korun za gigajoule. Pro srovnání platí obyvatelé sídlišť v Brně i 784 korun za gigajoule bez daně. O kolik se zvednou ceny tepla po novém roce není zatím jasné.

Provozovatelé tepláren čekali nejdřív na zastropování cen energií vládou, nyní zase na jí doporučené dodavatele. „Variantou je nákup energií na burze, možnosti prověřujeme. Úskalím je, že cena energií se na burze mění každý den a uzavřenou smlouvu nelze měnit ani vypovědět,“ zvažoval ještě před volbami tehdejší starosta Znojma Jakub Malačka.

Plyn se snažili Znojemští nakoupit už v létě, bez úspěchu. „Nikdo nebyl schopen nám garantovat cenu dlouhodobě,“ dodal tehdejší místostarosta a současně jednatel Znojemské tepelné společnosti pod kontrolou města Jan Grois.

BLANSKO

V Blansku provozuje síť kotelen soukromá firma, v druhém největším městě okresu Boskovicích je má v režii městská firma. Ani tam ale nevědí, kolik budou lidé platit příští rok za vytápění a ohřev vody v domácnostech. Donedávna to bylo kolem 560 korun za GJ s daní. Fixované ceny energií mají do konce letošního roku, nakoupené na příští rok ještě ne. „Podobně je na tom ale zhruba polovina republiky. Uvidíme, co přinesou vládní jednání a do jaké odběrové skupiny nás zařadí. Sledování cen energií a nákup máme ošetřené přes poradenskou firmu,“ řekl Deníku Rovnost šéf Služeb Boskovice Milan Strya.

HODONÍN

Přibližnou představu o cenách už mají v Hodoníně. „Ceny vstupních energií, jako jsou pára a horká voda, narostly. Pára o 5,5 procenta, horká voda o 10 procent. Předpokládáme tak, že nárůst ceny tepla bude maximálně deset procent. Záleží ještě na klimatických podmínkách a množství vyrobených gigajoulů. Ve vyúčtování tepla za rok 2022 se neprojeví zdražování elektřiny a plynu zásadním způsobem. Ti, co jsou napojení na centrál, si mohou blahopřát. Co pak bude dál, to zatím nevíme,“ přiblížila Jana Bimková, jednatelka hodonínské Městské bytové správy. Ta dodává do bytů teplo, které většinově nakupuje z hodonínské elektrárny.

VYŠKOV

Také ve Vyškově platí do jednatřicátého prosince letošní cena. Ta je 599,5 korun za GJ. Případné zdražení ředitel tamní společnosti Vyteza Michal Koutník ještě vyčíslit nedokáže. „Bedlivě sledujeme vývoj situace a zatím není zřejmé, zda se nás bude týkat vládou oznámené zastropování cen energií pro domácnosti. A to, zda budeme zařazeni mezi poskytovatele veřejné služby nebo se nás bude týkat další jednání,“ sdělil Koutník.

Řešením mohou být alternativní zdroje paliva. Znojemští už ve spolupráci se svozovou společností FCC počítali možnosti výroby paliva z odpadu. Dřevitou štěpkou tam vytápí budovy Městské zeleně a chtěli systém rozšířit na další. „Počítáme náklady na výměnu pěti největších kotlů ve městě na dřevní hmotu. Jedná se o vytápění sídliště v Příměticích nebo na sídlišti Pražská,“ uvedl před časem příklady Jan Grois.

O tom, zda výměnu kotlů na levnější palivo stihnou Znojemští do konce roku rozhodnou nyní už noví zastupitelé. Zřejmě i o nové ceně plynu pro teplé radiátory na sídlištích.