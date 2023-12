Tři měsíce stavby, další měsíce budování ještě před sebou. Už nyní ale řeší, kdo bude do nově budované multifunkční haly v Brně dodávat občerstvení, jak budou vypadat vnitřní prostory nebo kdo se bude jako manažer starat o celou novou arénu.

Finální podoba připravované multifunkční haly na brněnském výstavišti. Večerní pohled na arénu z nadhledu. | Foto: Vizualizace: se souhlasem A PLUS a Arch.Design

Výběrové řízení na dodavatele gastronomických služeb do aktuálně budované nové brněnské multifunkční haly zahájila městská firma Arena Brno. Předběžný zájem mohou společnosti vyjádřit do poloviny ledna, finální přihlášky pak podávat do 20. února. O občerstvení v nové multifunkční hale tak Brňané nemusejí mít obavu, a to ať už formou gastrostánků nebo cateringu ve skyboxech.

Podle zadávací dokumentace počítají zástupci městské firmy s poskytováním gastronomických služeb výhercem výběrového řízení po dobu deseti let s případnou možností prodloužení o dalších pět let.

Vytížení nové brněnské arény: lepší vyhlídky, vídeňská konkurence zatím odpadla

Současně se zabývají rovněž přípravou zadání projektu interiérů víceúčelové haly. „Připravujeme zadání, je to poměrně náročné a jedná se o technologickou záležitost vnitřního vybavení. Diskutujeme a komunikujeme u toho s architekty, zadání musí být do poloviny ledna hotové tak, abychom ho v polovině ledna předali k projektování. Poté by během půl roku mělo nastat doladění detailů, aby se vše mohlo propsat do samotné stavby haly,“ uvedl předseda představenstva společnosti Arena Brno Petr Kratochvíl.

Současně pracují na struktuře personálního obsazení, ke kterému Kratochvíl doplnil, že Arena Brno již částečně spolupracuje s člověkem, který by měl následně funkci hlavního manažera haly získat. Jméno však zatím neprozradil. „V širším týmu je člověk, kterého bychom si představovali jako manažera, zapojený již nyní. Myslím to tak, že s ním konzultujeme různé naše nápady a představy,“ pokračoval Kratochvíl.

VIDEO: Výstavba multifunkční haly v Brně. Podívejte, co teď dělají na staveništi

Rozpočet na vnitřní vybavení diskutované multifunkční haly obsáhne zhruba šest set milionů korun, o konečné číslo se ale jednat nemusí. Vše bude podle Kratochvíla záležet na vývoji trhu.

Výstavba multifunkční haly Arena Brno za téměř šest miliard korun začala na brněnském výstavišti v polovině září. Jedná se o největší brněnský strategický projekt města, pojmout má třináct tisíc diváků a sloužit hokejové Kometě, ale i pro pořádání různých akcí.

„Jsem hrdý občan Brna a líbí se mi na něm, že vždy dokázalo přemýšlet jako velké město. Měli bychom být rádi, že se město a paní primátorka pouští do velkých a odvážných věcí. V Brně je hodně toho, co se chystá a co Brno potřebuje. Jsou to velké cíle, které zvyšují kvalitu života. Také na tomto místě vzniká něco opravdu velkého," řekl při poklepání základního kamene premiér Petr Fiala.