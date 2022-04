Téměř tisíc let starý klášter se stává čím dál oblíbenější destinací cestovatelů. „Byl jsem tam zatím jednou a bylo to skvělé. Přijde mi, že o klášteře moc lidí neví. Je to klidné místo se zvláštní atmosférou, jako někde v Anglii. Až projde úpravami, pojedu tam zase na výlet,“ řekl například Milan Večeřa.