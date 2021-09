Brněnská třída - Odvede dopravu z nové výstavby v brownfieldech Mosilana, Dřevopodnik a Vlněna do ulice Zvonařka. - Odlehčí dopravně zatíženým ulicím Koliště a Dornych. - Zpřístupní připravovanou chytrou čtvrť Špitálka. - Řídící výbor projektu nedávno schválil dopravní řešení. - O územní rozhodnutí chtějí žádat na konci příštího roku.

Projekt počítá s komplexními úpravou a zpřístupněním nábřeží Staré Ponávky. Součástí prací bude i výsadba zeleně okolo dnes zanedbaného koryta. „Tok plnohodnotně začleníme do života města vytvořením kvalitního veřejného prostoru,“ zmínila Reichmannová.

O územní rozhodnutí pro novou ulici plánují zástupci města požádat stavební úřad na konci příštího roku. O stavební povolení pak na přelomu let 2023 a 2024. Peníze vyčleněné z městské kasy aktuálně využívají na přípravné práce. Majetkoprávně musí vypořádat ještě pár lokalit spadajících do projektu.

Brněnská třída z nich vyvede dopravu do ulice Zvonařka. Uleví Kolišti a Dornychu, které jsou denně zatížené množstvím aut. „Plán počítá s koncepcí městské třídy s omezením automobilové dopravy pouze pro přímou obsluhu území, městskou hromadnou, pěší a cyklodopravu. Brněnská třída má mít šířku až třicet metrů s obousměrným provozem. Každý druh dopravy tam dostane oddělenou část,“ popsala mluvčí kanceláře městského architekta Šárka Reichmannová.

Takto by měla vypadat nová Brněnská třída. | Foto: vizualizace: Martin Krupauer - Atelier A8000

