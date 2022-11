Řidiči limit často překračovali a tamní obyvatelé si stěžovali na nadměrný hluk. Proto se zástupci magistrátu ve spolupráci s policisty rozhodli pro umístění měřicí techniky. Změna je znatelná. „Od té doby, co měření začalo, můžu říct, že je hluk poloviční. Předtím se to opravdu nedalo. Bylo to, jako kdyby venku řádila bouřka,“ řekl Deníku Tomáš Kašný, který v oblasti žije.