Zatímco tramvajová doprava zůstává beze změny, nové nástupiště využijí cestující linkami 25, 26, 37, 52 a 84 ve směru do brněnských Pisárek. Zastávku lidé najdou u vchodu do pivovarské restaurace, do konce týdne zastavují linky ještě uprostřed náměstí. „Chvíli mi trvalo, než jsem se na místě zorientovala, ale není to tak hrozné. Umím si ale představit, že budou mít problém hlavně důchodci. Ti budou úplně ztracení,“ komentuje situaci na místě studentka Miroslava Kozáková.

Trolejbusové linky 25, 26 a 35 ve směru Úvoz zastavují už od začátku června nově ve Veletržní ulici. Jen o několik metrů dál, před tamním supermarketem, najdou cestující zastávku linky 44 a nočních autobusů 98 směrem k hlavnímu nádraží. Z ulice Hlinky nedaleko pivovaru odjedou stejně jako doposud regionální linky 405 a 406. „Noční spoje linky 405 z hlavního nádraží zastávku Mendlovo náměstí zcela vynechají, náhradou obslouží zastávku Poříčí,“ doplňuje za dopravní podnik Doležalová.

Důvodem oprav kanalizace a vodovodu je jejich špatný technický stav, rekonstrukce vyjde na takřka sto dvacet milionů korun. Osobitost a vizuální sjednocení získá Mendlovo náměstí díky sytě červené žule, jež ozdobí tamní dlažbu. „Využití sytě červené žuly umožní vizuální sjednocení a současně vymezí jeho centrální prostor. Jedná se o univerzální materiál vhodný pro chodníky na zastávkách autobusů, trolejbusů i pro kolejiště tramvají,“ uvedla před časem brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Jak se od června mění doprava na Mendlově náměstí:



- Linky 25, 26, 37, 52, 84, N97 a N98 ve směru do Pisárek obslouží zastávku u pivovarské restaurace.



- Linky 25, 26 a 35 ve směru do centra zastaví ve Veletržní ulici.



- Linky 44 a N98 ve směru do Václavské ulice nebo Poříčí zastaví před sousedící prodejnou Albert.



- Regionální autobusové linky 405 a 406 pro nástup nadále zastaví na přeložené zastávce na začátku ulice Hlinky.