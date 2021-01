Líbil se jí Max, ale její muž oponoval, takže pátrání pokračovalo. „Pak manžel říká: A co Tomáš? Tomáš Vágner v rodině ještě není, nikdo okolo ho taky nemá a můžeme na něj volat několika způsoby,“ vyprávěla Vágnerová.

Popularitu Tomáše potvrzují u chlapců matriky ve Vyškově vedle Adama a Jakuba. Stejné jména dominují spolu s Davidem nebo Matyášem v Brně. „U dívek převažovaly Elišky, Anny, Natálie, Adély a Terezy. Mezi nejneobvyklejší příklady patří Saturnin, Velen, Dagobert, Křesomysl, Soter, Renesmee nebo Adelaida,“ sdělila mluvčí Brna-střed Kateřina Dobešová.

Kuriozity zaznamenali také ve Znojmě. „Rodiče vybírali neobvyklá jména jako Dilara Luna, Jesenija, Lola, Odeta, Atrey, Joshua, Noel nebo Timotej,“ informovala znojemská mluvčí Zuzana Pastrňáková.

Podle psychologa Jeronýma Klimeše podléhají rodiče při výběru v české společnosti několikaročním módám. „Zcela nové jméno sice naráží na strach ze šikany a nepřijetí skupinou, ale to je naštěstí zcela zbytečná obava. Pro děti ve školce je Jan stejně neobvyklé jméno jako třeba Erlan. Lehce si zvyknou na obě,“ vysvětlil.

Potvrdil to i Václav Mertin z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. „Výrazně větší rozrůzněnost křestních jmen vede k tomu, že dnes ani méně obvyklá jména nepředstavují pro děti žádný problém. Samozřejmě nelze se vyhnout tomu, že na některé lze snadněji vytvořit hanlivý rým, nějakou zkomoleninu, ale to je tak vše. Myslím, že případnou stigmatizaci vytvářejí dospělí a děti ji jen přebírají, protože samy vlastně ani neřeší, že jméno je neobvyklé,“ uvažoval Mertin.

Trendem loňského roku byla podle Dobešové spíše staročeská jména. „Oblíbená je ale i cizojazyčná podoba českých jmen jako Sophia, Caroline a Christian,“ pokračovala mluvčí.

Samotný výběr přitom mezi některými rodiči vyvolává neshody. Podle Klimeše závisí na přizpůsobivosti a dominanci každého z nich. „Dominantní rodič za rodinu rozhoduje. Zpravidla je to ten, kdo v hádkách zachází do větších otáček. Flexibilní rodič je otevřený pro více možností. Většinou tedy jméno rozhoduje dominantní člen v páru,“ popsal psycholog s tím, že na to však neexistuje nějaké jednoduché pravidlo.

Roli však hraje také jejich národnost. Její pestrosti si ve Znojmě všímají u svatebčanů. „Vedle Česka měli v dokladech zapsáno Slovensko, Ukrajina, Bělorusko nebo Itálie,“ dodala Pasteňáková.

Na ucelené statistiky za celý kraj si zájemci ještě počkají. „S ohledem na situaci kolem covid-19 a přípravami na letošní "Sčítání lidu, domů a bytů" jsme tentokrát statistiky křestních jmen dětí zatím nezpracovali. K dispozici budou až někdy v posledním čtvrtletí letošního roku,“ ujistil za Český statistický úřad Tomáš Chrámecký.

Jména a trendy:

KRAJ

neobvyklá jména dívek: Alexia, Meena, Odetta, Rebeka Enid, Dilara Luna, Jesenija, Lola, Nera a Renesmee

Nezvyklá jména chlapců: Atrey, Joshua, Noel, Timotej, Tarik, Baltazar nebo Bao

Populární pro chlapce: Jakub, Jan, Adam a Tomáš

Četná u dívek: Anna, Eliška, Natálie nebo Tereza

Brno-střed

neobvyklá jména dívek: Renesmee, Adelaida, Kasandra, Saga, Luna

Nezvyklá jména chlapců: Saturnin, Velen, Dagobert, Křesomysl, Lewis, Kilián, Soter

Populární pro chlapce: Jakub, Matyáš, David, Jan a Adam

Četná u dívek: Eliška, Anna, Natálie, Adéla a Tereza

Vyškov

neobvyklá jména dívek: Lara, Meda, Kordula

Nezvyklá jména chlapců: Timotej, Akim, Barnabáš

Populární pro chlapce: Jakub, Adam, Tomáš

Četná u dívek: Viktorie, Sofie, Marie

Kyjov

Populární pro chlapce: Jakub (třicetkrát), Adam, Dominik a Martin (všechna sedmnáctkrát)

Četná u dívek: Natálie a Sofie (sedmnáctkrát), Tereza (šestnáctkrát) a Eliška (patnáctkrát)

Břeclav

neobvyklá jména dívek: Alexia, Meena, Odetta, Tara, Rebeka Enid, Timea a Adina

Nezvyklá jména chlapců: Bao, Cassidy, Noel, Tarik

Populární pro chlapce: Adam (dvaadvacetkrát), Tomáš (devatenáctkrát), Jakub a Vojtěch (šestnáctkrát), Jan (patnáctkrát), David (třináctkrát)

Četná u dívek: Ema (sedmnáctkrát), Anna (šestnáctkrát), Eliška (čtrnáctkrát), Natalia (třináctkrát), Laura (jedenáctkrát)

Znojmo

neobvyklá jména dívek: Deborah, Dilara Luna, Grace, Ennie, Jesenija, Lola, Mila, Odeta

Nezvyklá jména chlapců: Atrey, Joshua, Noel, Rayen, Reed, Sedrik, Stiles a Timotej

Populární pro chlapce: Tomáš, David a Petr

Četná u dívek: Eliška, Anna a Tereza