Pevně v to doufám. Byla to i součást mé prezentace před výběrovou komisí, která byla složená ze všech politických subjektů, členů představenstva a členů dozorčí rady odborové organizace. V životě jsem, a to už nejsem nejmladší, před tak velkou komisí neseděl (smích). Jsem maximálně připraven tyto kontakty využít, a to i v úvahách, jakým způsobem brněnské veletrhy dál rozvíjet. Česká republika má mnoho nástrojů, které jako akciová společnost můžeme využít. Ve vztahu k agentuře CzechTrade počítám se spoluprací minimálně ve střední Evropě, konkrétně třeba v německém Düsseldorfu. Jako brněnské veletrhy tam máme pobočku se sedmi zaměstnanci, ale kancelář agentury je tam jedna z nejvytíženějších, protože největší objem zahraničního obchodu bude Česko nadále uskutečňovat s Německem. Oba ředitelé poboček se tedy velmi dobře znají a komunikují spolu. Budu se snažit tyto kontakty maximálně použít k tomu, abychom činnost brněnských veletrhů rozvíjeli s týmem, který aktuálně máme, protože jsou to srdcaři, kteří zvládli pandemii, což bylo pro veletrhy velmi těžké a bolestivé období. Měl jsem již možnost mluvit s finančním i obchodním ředitelem a s předsedou představenstva. Musím říct, že jsem byl z těch hovorů opravdu nadšený a velmi se na spolupráci těším.

Po absolvování vysoké školy jsem velmi krátce učil, protože jsem vystudovaný pedagog. Učil jsem na gymnáziu v Karlových Varech, ale opravdu velmi krátce, protože jsem vnitřně cítil, že české vzdělávací instituce nebudou ochuzené, když se procesu nebudu účastnit. Možná, že to nakonec bylo i ve prospěch mnoha studentů (smích). K zahraničnímu obchodu mě to naopak vždy táhlo. Už na studiích jsme po revoluci založili skupinu studentů, která jezdila do Rakouska na univerzitu a přivážela knihy, které u nás v té době vůbec nebyly. Měl jsem to štěstí, že jsem v Ústí nad Labem studoval s lidmi z Brna. Už jsme si telefonovali a těšíme se na sebe, protože jsme se dlouho neviděli. Při profesionální praxi, kdy jsem řídil výrobní závody, jsem ještě vyráběl dřevěné hračky a měl k tomu velmi kvalitního obchodního partnera právě z Brna. Když jsem pak působil jako ředitel kanceláře CzechTrade ve Spojených státech, spolupracoval jsem s množstvím moravských firem, včetně několika z Brna, Zlína nebo Břeclavi. Tehdy jsme se jejich produkty snažili dostat na americký trh, v mnoha případech se nám to povedlo. Mám tedy spoustu vazeb, kdy jsem z deseti let strávených v zahraničním obchodu sedm a půl roku žil ve Spojených státech. Ačkoliv to nejdříve byli obchodní partneři, po letech jsou to i moji přátelé, čehož si nesmírně vážím. Nejdu tedy vlastně do neznámého města.

Začínal jsem od píky, dnes jsem v pozici, kdy mám zodpovědnost za dvaapadesát zahraničních kanceláří na pěti kontinentech. Samozřejmě mám v současné práci i spoustu kolegů, kterých si nesmírně vážím. Na druhé straně je ale „Značka“ Veletrhy Brno , která se netýká pouze Brna a Jihomoravského kraje, ale celé České republiky nebo i střední Evropy. Jsem opravdu hluboce přesvědčen o tom, že pokud se zeptáte kdekoliv v Čechách a na Moravě, kde se dělají veletrhy, odpoví osm lidí z deseti, že v Brně. Od začátku své profesní kariéry, kdy jsem postavil první fabriku, která se zabývala výrobou dřevěných obalů na vinné lahve, byly mým prvním kontaktem se světem byznysu tehdejší veletrhy Pivex, Vinex, Salima. Právě v části Vinexu jsme v dřevěném stánku vystavovali naše výrobky, následně pak spolupracovali s velkými vinaři na jižní Moravě, včetně Znovína Znojmo a dalších. Pravidelně jsem na Moravu jezdil, čímž jsem se dostal do Rakouska na tamní vinice, později také na italské či německé. Tak začal zahraniční obchod. Pro mne tedy značka BVV vždycky vyvolávala úctu v tom smyslu, že Česká republika nemá moc firem, které by se mohly ve světě takto prezentovat. Vnitřně pro mě byla čest se výběrového řízení zúčastnit. Takže ve finále je právě tohle důvodem, proč jsem se nakonec rozhodl do výběrového řízení přihlásit.

Není vám líto, že opouštíte silnou pozici, kterou jste si za poslední roky vybudoval?

Teď už ne. Rozhodl jsem se a byla to jedna z věcí, o kterých jsem opravdu hodně uvažoval. Z agentury neodcházím ve zlém. Naopak odcházím ve velmi dobrém, zůstane mi spousta přátel, se současným generálním ředitelem agentury už jsme mluvili o tom, že si po strojírenském veletrhu sedneme a vymyslíme spolu nějaký projekt. Dříve jsem pomáhal zorganizovat veletrhy třeba v americkém Las Vegas, v New Yorku, Chicagu nebo Atlantě. Opravdu jsem spoustu veletrhů sám připravoval. Vidím tedy velký prostor pro diskuzi, jak dále rozvíjet činnost brněnských veletrhů do budoucna, a to tak, abychom udrželi trend vývoje, který je dnes ve světě zaměřený na moderní technologie a produkty s vysokou přidanou hodnotou.

Takže jsou to do jisté míry cíle, které jste si pro funkci generálního ředitele stanovil?

Absolutně. A těch cílů je samozřejmě několik. Budou vysoko, ale nebudou nesplnitelné. Chtěl bych, abychom je plnili všichni, a to v takovém týmu, jaký Veletrhy Brno mají. Jsem přesvědčený, že je to možné. Máme patnáct velkých budov, některé z nich i památkově chráněné. Musíme se podívat, zda jsme třeba z obnovy kulturního dědictví, kulturních památek a podobně schopni získat peníze, abychom se nemuseli spoléhat na to, zda nám je majitel dá. Musíme si na sebe umět vydělat. Určitě nás budou trápit, a o tom vůbec nepochybuji, protože o tom diskutuji se všemi firmami i klienty, vysoké provozní náklady. Doba po covidu a bohužel nešťastná situace kolem války na Ukrajině zvedla obrovsky ceny energií, ale i práce. Na pracovním trhu máme nedostatek lidí. Spoustu aktivit dnes veletrhy outsourcují (vedlejší činnosti svěří jiné společnosti - pozn. red.). Jedná se tedy o další balík úkolů, o kterých se budeme bavit tak, abychom je dokázali efektivně řešit. Vedle toho nás čeká debata o tom, co je směrem veletrhů, a také vhled do světa informačních technologií nebo kyberbezpečnosti. Kam se podíváme, máme dnes nějaké ohrožení, takže myslím, že těch úkolů bude skutečně hodně. Vždy jsem pracoval ve firmě, která měla vztahy nastavené tak, aby lidé byli hrdí na to, kde pracují. Jsem přesvědčený, že odcházím z agentury, kde toto platí, do firmy, kde platí totéž.

Byl jste politikem nebo obchodníkem v zahraničí. Má v sobě pozice generálního ředitele veletrhů něco, co se pro vás stane novou zkušeností?

Očekávám, že se určitě objeví něco, s čím jsem se ještě nesetkal. Je to vždy výzva. Objeví se věci, která dnes ani neumím předpokládat, ale manažeři jsou od toho, aby je řešili. Obavu nemám z ničeho. Pokud se nám podaří homogenizovat tým a zapadnu do něj, pak se nebojím, že by Veletrhy Brno neprosperovaly.

Jsou ve hře výraznější personální změny nebo snižování počtu budov, kterými veletrhy disponují?

Sice jsem podepsal smlouvu a od začátku října se stanu generálním ředitelem, doteď jsem ale neměl příležitost podívat se na interní dokumenty, sednout si nad pasportizací majetku, podívat se, jak jsme na tom třeba z hlediska stavby stánků, jak jsme na tom nákladově nebo výnosově. Jsou to věci, které jsem zatím bohužel neměl možnost vidět, takže o tomto nechci dopředu spekulovat.

Určitý přehled ale bezpochyby máte. Jak byste zhodnotil dosavadní fungování veletrhů?

Trochu jsem to naznačil. Brněnské veletrhy jsou skutečně značkou, která ve střední Evropě něco znamená. Nebudeme si hrát na to, že jsme celosvětovými veletrhy, v Evropě se ale skutečně jedná o pojem. Pomáhá tomu třeba strojírenský veletrh a mnohé další. Chtěl bych, aby se stal brněnský areál místem, kde budou padat velká rozhodnutí. Vidím to i jako pěkné motto. Brno, místo pro velké rozhodnutí. Cílem je, aby firmy jezdily do Brna dělat svá zásadní rozhodnutí. Obecně vnímám firmu jako velmi perspektivní. Brněnské veletrhy jsou opravdu značkou, která ve střední Evropě něco znamená. Přežily i pandemii, což se některým zahraničním veletrhům nepovedlo. Lidé se ale potřebují potkávat. Potřebují si na výrobek sáhnout, vidět, jak funguje, popovídat si s člověkem, který výrobek představuje, položit mu otázky. Prosté podání ruky žádná obrazovka nenahradí. Můžeme udržovat už existující obchodní kontakt, ale pokud chceme získat nové, je potřeba se kvůli nim setkat. V tomto se ukazuje, že veletržní byznys není mrtvý. Právě proto musíme uvažovat, jak jej doplnit novými trendy.

Znamená to tedy, že vás čeká stěhování do Brna, nebo budete veletrhy řídit na dálku?

V žádném případě to nebude na dálku. Celý život mám poměrně jednoduchý. Možná tomu lidé nevěří, ale je to tak. Bydlím a žiji v Ústí nad Labem, mám rodiče, kteří žijí v Karlových Varech, první firmu jsem postavil v Plzni. Přes celou republiku jsem jezdil ze severu na jih. Fabriku jsem pak prodal a koupil jinou na Liberecku, takže jsem zase z Ústí jezdil skoro až do Liberce. Pak jsme se odstěhovali do Spojených států. No a teď pracuji ve všední dny v Praze a na víkend jezdím buď za rodiči do Karlových Varů, nebo ho trávím v Ústí nad Labem. Stejné to bude i v případě Brna. Pracovní týden strávím v Brně, poté ale přibudou pracovní schůzky v Praze. Je to proto, že se tam nachází spousta komor, asociací, organizací nebo klientů, se všemi budeme pracovat. V Brně je ale základna. Byla to i jedna z podmínek mé smlouvy, že budu mít ve městě k dispozici bydlení.

Může být nevýhodou, že největší české veletrhy nejsou v Praze, ale v Brně?

Nerozlišuju to takto. Z Brna je velmi blízko do Rakouska, máme blízko do Polska přes severní Moravu, máme blízko ke Slovensku. Praha je hlavní město a vždy bude. Nicméně brněnské veletrhy si za svou dlouhou historii vybudovaly své jméno. Je našim úkolem, aby to tak zůstalo.

Kam byste chtěl veletrhy posunout?

Nerad bych vycházel z toho, že je třeba provést revoluci, všechno ihned zmodernizovat a dělat jinak. To není pravda. Jsou veletrhy, nejen ty strojírenské, ale třeba IDET, které mají své místo a jsou velmi kvalitní. Samozřejmě vedle toho nesmíme zapomenout na kongresy, které je areál schopen hostit, no a také na kulturní a sportovní vyžití. Areál je současně tak velký, že v určité části můžeme vymýšlet zajímavé aktivity, které spojíme právě se startupovou tematikou, s kyberbezpečností nebo informačními technologiemi. Představuji si, že bychom do roka mohli zpracovat konkrétní hlubší vizi rozvoje areálu, včetně oprav a dalších bodů, které bude nezbytné uskutečnit. Součástí by měl být také fakt, že si na provedení naší vize vyděláme.

Zmiňoval jste, že se z hlediska financování nechcete spoléhat pouze na vlastníka, tedy město. Máte už představu, jakým směrem se vydáte?

Nerad bych to komentoval dopředu. Trochu jsem naznačil směr, tím je diskuze kolem nových technologií, startupů, technologické inkubace a dalších. Otázku chci ale nejdříve vyřešit s představenstvem. Strategii později rádi představíme, ale nerad bych stavěl vzdušné zámky. V prvních týdnech po nástupu bych se rád setkal se všemi zaměstnanci, představil se jim, řekl jim, co ode mě mohou očekávat, aby to nemuseli číst ze sociálních sítí a novin. Chci, aby měli možnost mě poznat osobně. Aby zjistili, že nejsem žádný Belzebub a revolucionář, ale že mám strategii, se kterou do Brna přicházím. Věřím, že se nám podaří být opravdu úspěšnými a dělat čest nejen Brnu, ale i Jihomoravskému kraji a České republice.

Plánujete v budoucnu těžit z blízkosti multifunkční haly, která vznikne hned vedle výstaviště?

Slyšel jsem, že by tam měla hrát Kometa Brno. Jako velký hokejový fanoušek bych byl určitě rád, abych mohl přejít „dvůr“ a být hned na hokeji. Je o mně všeobecně známo, že hokej miluji (smích). Ale teď vážně. Je to přesně otázka, kterou si s firmou Arena Brno musíme zodpovědět, synergie tam musí panovat nejen co se týče třeba parkování. Samotný projekt zabere velký prostor, už teď víme, jak velké budou infrastrukturní stavby, ostatně se infrastrukturně rozvíjí celý areál. Byl bych rád, kdyby synergie fungovala, abychom si nekonkurovali, ale naopak přinášeli do všech míst areálu život. Přál bych si, aby areál žil nejen v době, kdy jsou veletrhy či kongresy, ale i celoročně.

