Výsledky zadávacího řízení na zhotovitele stavby přinesou kromě ceny také zpřesnění začátku stavby. „Pokud vše půjde bez potíží, mohla by stavba začít v první polovině příštího roku," uvedl Poňuchálek.

Podle něj u takto velkých zakázek nejde o neobvyklý postup. „Příkladem zadávacích řízeních, u nichž došlo k prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast z důvodu změny podmínek kvalifikace, jsou například projekty protipovodňových opatření na Poříčí nebo zakázka na prodloužení trati do bohunického kampusu," vyjmenoval Poňuchálek.

V případě Janáčkova kulturního centra však nejde o jediné zdržení na cestě k jeho výstavbě. Průtahy v přípravě výběrového řízení v minulosti způsobilo například jednání města s vlastníkem hotelu International. Jeho výsledkem bylo loni v březnu kromě dohody o spolupráci také to, že do majetku města připadla klíčová trafostanice, kterou Brno potřebovalo kvůli sálu získat a následně odstranit. Na to navázala potřeba upravit projektovou dokumentaci.

Úpravy projektové dokumentace dokončili architekti v dubnu loňského roku. V říjnu oznámili brněnští radní, že schválili zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na výstavbu Janáčkova kulturního centra. To však zveřejnili až letos v polovině června. Magistrát se odvolává na to, že ke zdržení zahájení zadávacího řízení došlo u Brněnských komunikací, které jsou jeho spoluzadavatelem.

„V dokumentech došlo při projednávání u Brněnských komunikací k několika dílčím změnám. Konkrétně šlo o zkrácení termínu výstavby celé budovy a zprovoznění podzemních garáží. Dokumentaci tedy opětovně musely projednat orgány města Brna. Teprve poté se mohla zakázka vypsat," vysvětlil Poňuchálek.

S tím nesouhlasí například opoziční zastupitel Matěj Hollan. „Vlastní názor Brněnských komunikací neexistuje. Je to městem stoprocentně ovládaná firma," řekl.

Na z jeho pohledu záměrné zdržování poukazoval už dřív. Podle Hollana totiž Brno nechtělo začít stavět Janáčkovo kulturní centrum spolu s multifunkční sportovní halou. Domnívá se, že by se tak město ocitlo v extrémně složité finanční situaci. To brněnský magistrát vyvrací. „Při sestavování rozpočtu se počítalo a počítá s realizací obou projektů," sdělil Poňuchálek.

O výstavbě centra se v Brně mluví už více než dvacet let. Ve městě totiž chybí sál, do kterého by se vešel celý orchestr brněnské filharmonie. Dlouhé průtahy a nedostatečná komunikace tak vyburcovaly na konci května, tedy krátce před vypsáním veřejné zakázky, osobnosti nejen brněnské kulturní scény k sepsání otevřeného dopisu primátorce. Podepsalo jej bezmála dva a půl tisíce lidí.

Předpokládané náklady na stavbu centra jsou 2,4 miliardy korun. Ty zahrnují i případnou inflaci a další změny. Bez nich je suma o tři sta milionů nižší. Ministerstvo kultury na stavbu poskytne dotaci šest set milionů, společnost Brněnské komunikace přispěje částkou 332 milionů a Jihomoravský kraj zaplatí sto milionů. Zbytek doplatí Brno ze svého rozpočtu.

