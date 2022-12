Největšími brněnskými investičními akcemi na příští rok jsou Janáčkovo kulturní centrum, hokejová hala, bazén za Lužánkami, velký městský okruh, dokončení rekonstrukce Mendlova náměstí, Arnoldova vila, prodloužení tramvajové tratě Lesná nebo rekonstrukce vodojemů na Žlutém kopci. Všechny projekty se pohybují v řádech vyšších desítek až stovek milionů korun. „Těším se na bazén za Lužánkami a nerozkopaný Mendlák. Velký městský okruh je nutností. Naopak cpaní peněz do hokejové haly v momentální situaci a se všemi problémy, které kolem toho vyvstaly, úplně nerozumím," zamyslel se nad investicemi pro rok 2023 brněnský rodák Martin Skřivánek.

V rozpočtu však slibovaná atletická hala u kampusu chybí. „Debata v tuto chvíli směřuje k tomu, že v místě, kde byla původně plánována, spíše nevznikne. Definitivní rozhodnutí ovšem zatím nepadlo, nicméně bychom preferovali jinou lokalitu. Masarykova univerzita pro ni má totiž jiné využití. Mohl bych tam vzniknout takzvaný farmahub,“ doplnila Vaňková.

V souvislosti s velkým městským okruhem více než 140 milionů korun spolknou stavby Tomkovo náměstí a Rokytova. Dalších devadesát milionů VMO Žabovřeská.

Černá díra na peníze

Více než dvě stě milionů korun poputuje do projektu Janáčkovo kulturní centrum. Podle Vaňkové by mohl již být jasný zhotovitel i zahájení stavby. „Peníze na Janáčkovo kulturní centrum jsou správnou investicí. Ještě více peněz je však alokováno na hokejovou halu. To už tak pozitivní není,“ uvedl opoziční zastupitel Matěj Hollan.

Narážel tak na skutečnost, že na hokejovou halu plánuje jen na příští rok vedení města uvolnit čtvrt miliardy korun. A to za situace, kdy ještě není jasné, kdo by halu provozoval. Kometa Brno se totiž do tohoto podniku pouštět nechce. „Platí, co jsme říkali před volbami. Bude to šíleně drahé, přičemž projekt nemá provozovatele a nikdo netuší, jak bude fungovat. Přitom peníze jsou v současné době potřeba jinde. Například v podpoře obnovitelných zdrojů, nebo v úsporách energií. Vedení města již kvůli hale odepsalo opravu komunikací na ústředním hřbitově a nemá ani peníze na opravy městských bytů. Vše teď jde do haly. Je tristní a nezodpovědné vyhazovat peníze do takovéto černé díry,“ doplnil Hollan.

Hala má celkově stát čtyři a půl miliardy korun. Podle Hollana však částka bude vyšší. O dost vyšší. „Kvůli hokejové hale, kterou brněnský hokejový klub ani nechce provozovat, nebude možné dělat spoustu jiných, důležitějších věcí. Ať už mluvíme o bytech, přeměně káznice nebo další sportovní infrastruktuře, která by měla větší užitek než hala,“ sdělil zastupitel.

O rozpočtu bude debatovat městské zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání. Přípomínky k návrhu, jenž se nachází na webu města, mohou podávat i lidé, a to písemně na Odbor rozpočtu a financování nebo ústně přímo na prosincovém zastupitelstvu.