O stavu chodníků v Kounicově ulici tam ve stejný den s reportérkou Deníku mluvila Ivana Horinová. Místem procházela s kočárkem. „Vypadá to, že to tu zrovna čerstvě posypali. Bohužel to dlouho nevydrží, posyp lidé brzy zašlapou. V Brně je to od pondělí šílené. Chodníky kloužou, takže se mi s kočárkem jede špatně,“ řekla Horinová.