V budoucnu by tam mohla trávit volný čas místní mládež. „Skatepark, boulder na lezení nebo streetball by se tam v pohodě vešel," míní Kunc.

K dispozici má bakalářskou práci, kterou před lety dělal jeden student brněnského Vysokého učení technického na téma, co by pod mostem mohlo být. Navrhoval i hřiště pro volejbal a další sporty. „Od obyvatel vzešel také podnět, že by tam mohlo být parkování. Mně by se líbilo oboje. Nicméně s parkováním bude problém, protože nebude jednoduché udělat sjezd přes koleje," přiblížil Kunc.

Pozemek patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. O využití prostoru budou představitelé Židenic se zástupci státu jednat. Ve hře je varianta, že by úpravy zaplatila městská část.

Tento týden se přiblížila dlouho očekávaná oprava mostu v ulici Otakara Ševčíka. Ředitelství silnic a dálnic vypsalo výběrové řízení na zhotovitele. Rekonstrukce má trvat zhruba tři roky.

Most přes Ostravskou ulici je v havarijním stavu. Na rekonstrukci čekají řidiči řadu let. „Předpokládané náklady jsou 390 milionů korun bez daně. Na stavbu je vydáno stavební povolení v právní moci," sdělil generální ředitel státních silničářů Radek Mátl.

Zahájení stavby odhadují zástupci Ředitelství silnic a dálnic na jaro příštího roku.