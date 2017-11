Jeho přednášky o masových vrazích táhnou. Zájem o ně mě děsí, říká psychopatolog

Brno – Nepřestává ho překvapovat, kolik lidí přitahují jeho přednášky. Přitom se zabývají, jak sám psychopatolog Andrej Drbohlav říká, temnými tématy. Na jeho nedávnou besedu v brněnském Univerzitním kině Scala se toužilo dostat až patnáct tisíc posluchačů, do sálu se však namačkala pouhá pětistovka.

Tématem přednášky, kterou uspořádal neziskový projekt Psychobraní, byla psychologie sériových a masových vrahů. „Velmi si vážím takového zájmu. Na druhou stranu mě zas a znovu zvláštně překvapuje, až děsí, jak obrovská panuje fascinace zlými tématy. Možná lidé prožívají různé temné věci a hledají odpovědi nebo je jen přitahují. Překvapuje mě, jak hodně vídám mladých lidí na podobných setkáních, temnota je zajímá opravdu velmi intenzivně,“ podivil se Drbohlav v rozhovoru pro Deník Rovnost.

Jeho hlavní obor je behaviorální patologie a psychopatologie, velmi zjednodušeně řečeno se zabývá poruchami chování a duševními poruchami. „Vždycky mě fascinovalo, co dovede lidská duše, a to nejen ve špatných věcech, ale i v dobrých. Chci jí porozumět. Velmi rád budu věnovat pozornost i dobrému potenciálu lidí, ale teď se vyjadřuji hlavně k temným věcem,“ sdělil sedmatřicetiletý uznávaný odborník.

Budoucnost měl částečně předurčenou. „Moje máma pracovala v diagnostickém ústavu, potkával jsem se různými dětmi a vždycky mě zajímalo, co mění jejich osud, co je špatně a podobně,“ popsal.

V poradenské praxi se věnuje především dětem a dospívajícím, na vývoj poruch chování a osobnosti u nich zaměřuje výzkum. Přesto je mnohem známější díky analýzám profilu vrahů. Napsal dvě odborné knihy: Psychologii sériových vrahů a Psychologii masových vrahů.

Na přednáškách rozebírá životní osudy nechvalně proslulých zločinců. „Dlouho už se setkávám se studenty a lidé zdaleka nejlépe rozumí tomu, jak funguje patologie, pokud jim ji ukážeme na těch nejhorších případech, které se skutečně staly. Bez nějakých obecných pouček. Na konkrétních lidech vidí, že to byly také děti, které měly mámu a tátu, jenže jiné, násilné, patologicky smýšlející, deviantní,“ objasnil Drbohlav, který pracuje v Praze a zároveň se hodně věnuje vzdělávacím seminářům.

Hledá si vlastní způsoby, jak utéct od tíživé reality profese, jak se duševně očistit. Proto se věnuje výtvarnictví a designu. Pod autorským pseudonymem Andy Reiben založil virtuální uměleckou galerii Buyfeel, která zastupuje české i zahraniční umělce. Také hraje v kapele.

Navíc se zaměřil na obor, který nepřináší velké procento šťastných zvratů. „Dobrá zpětná vazba je velmi ojedinělá vzhledem k tomu, s jakou pracuji klientelou, o to je vzácnější a úžasné, když někomu pomůžu. Má to větší hodnotu. Nabíjí mě to zase poslouchat příběhy a snažit se v nich nalézt jinou dějovou linku, otevřít jinou kapitolu. Asi by ani pro mě nebyla práce, která přináší každodenní a nepřetržitý úspěch, pro mě je důležitá cesta a její náročnost,“ podotkl.

Jeho přednášky se stávají velkým hitem nejen díky odbornosti výkladu, ale především zásluhou poutavého vyjadřování Drbohlava a velmi vstřícného vztahu k posluchačům. Příští rok od února do dubna vyrazí na turné po dvaceti českých a pěti slovenských městech, zastaví se opět i v Brně. „Mou ambicí není fascinovat zlem, ale snaha o porozumění zákoutím lidské duše,“ dodal psychopatolog.

Kdo je Andrej Drbohlav?

• Vystudoval etopedii (behaviorální patologii) na Univerzitě v Hradci Králové, kde pak pět let tento obor učil, získal doktorát na Univerzitě Karlově v Praze.

• Dlouhodobě se věnuje analýze profilu sériového vraha a nejhorším formám deformace osobnosti a chování, o kterých přednáší. Napsal odborné knihy Psychologie sériových vrahů a Psychologie masových vrahů.

• Vede poradenskou a terapeutickou praxi pro děti a dorost zaměřenou na vývoj patologie chování a osobnosti v Institutu Neuropsychiatrické péče v Praze.

• Zároveň se věnuje výtvarnictví a designu, používá autorský pseudonym Andy Reiben. Založil virtuální uměleckou galerii Buyfeel, která zastupuje české i zahraniční výtvarníky.