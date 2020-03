Jen pro důležité. Místa ve školkách na jižní Moravě jsou na příděl

Situace se mění z hodiny na hodinu. Ještě do pondělí ale měla Petra Novotná jedinou jistotu. Každé všední ráno zavedla svého syna do školky v centru Brna a poté zamířila do práce. To už neplatí. Mateřské školy jsou zavřené. „Asi budeme muset zapojit prarodiče. Jsou však v důchodu a nechci je proto příliš zatěžovat,“ řekla mladá matka.

