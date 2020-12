Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích nyní nabízí sedm testovaných, nové bude určeno pouze učitelům. „K dispozici bude od páteční jedné hodiny odpoledne. Zájemci jej najdou ve žlutých unimobuňkách před Diagnosticko terapeutickým centrem, označené názvem „Učitelé - Antigenní testování COVID 19“. Pro objednávání kantorů vznikl samostatný rezervační systém, aby se předešlo zbytečnému čekání. V rezervačním systému Reservio vznikly žluté bloky v odpovídajících termínech, které jsou ve všedních dnech od 13 do 18 hodin," nastínila postup mluvčí zařízení Veronika Plachá.

Učitelé si tedy musí nejdříve vytvořit on-line rezervaci. V odběrovém centru pak ukážou potvrzení o zaměstnání. Testování antigenními testy pro ně bude zdarma. „Výsledky testu se učitelé dozví prostřednictvím SMS zprávyběhem dvou až tří hodin. Laboratorní výsledky pak obdrží na svůj email," poznamenala Plachá.

Už několik dne mohou zájemci o testování z řad učitelů přicházet do testovacího centra brněnské svatoanenské nemocnice. „Od pátku do středy jsme otestovali 122 pedagogů, osm bylo pozitivních. Testování se koná, stejně jako u ostatních nepedagogických zájemců, denně mezi sedmou ráno a půl sedmou večer v Odběrovém centru COVID v budově C," uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

V nemocnici nadále standardně pokračuje i testování PCR testy. Testovat, ať už učitele nebo ostatní zájemce o test, budou v nemocnici dokonce i na Štědrý den, první svátek vánoční, na Štěpána či na Nový rok. „Zajímavostí je, že na Štědrý den a také 25.12. máme termíny PCR testování již téměř plné. Rezervovali si je zejména samoplátci, kteří se chystají na dovolenou do zahraničí," nastínila Lipovská. O zmíněných svátcích bude ale testovací doba zkrácená jen na čtyři hodiny.