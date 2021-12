Alois Vajer pak udělal ještě jeden větší a honosnější betlém, který zůstal v Brně a ten první předali boromejky jiným sestrám v kongregaci do Českých Budějovic. "Alois Vajer udělal ještě dva menší betlémy. Jsou v Tišnově a Moravských Budějovicích," dodává Pavel Sadovský s tím, že se na ně byl také podívat. Honosnější jesličky z Brna bohužel padly za oběť náletu při 2. světové válce.

Vystavována byla nejprve od roku 1934 v kostele svaté Rodiny, kde byl tehdy v sousedství sirotčinec, škola a později třeba internát. Boromejky byly v areálu jen do 50. let 20. století. Potom musely odejít a jesličky se přesunuly do katedrály svatého Mikuláše. Tam je jako dítě poprvé viděl s rodiči Pavel Sadovský. "Já si betlém pamatuji z katedrály, chodil jsem se na něj dívat s mámou a tátou, pro děti je velmi atraktivní," zdůrazňuje opatrovatel jesliček.

Soustava má 127 figur, 82 je pohyblivých, 34 je pohyblivých samostatně a některé dokonce vykonávají pohyby dva, třeba rukou a nohou. Vše se dá rozdělit na tři části, podvozek a dva díly vlastního výjevu. Kromě propracované mechaniky upozorňuje Pavel Sadovský ještě na jinou neobvyklou věc. "Betlém vydává dva zvuky," říká Pavel Sadovský. Zvoník uvádí do chodu malý zvoneček a slyšet je také kukačka. O kukání se starají dva měchy.

Pobořená krajina

Současná podoba betlému je ale výsledkem nemalého úsilí. Systém postupem času chátral, až přestal být vystavován. Výjimečně byl ukázán před necelými deseti lety. "Byli jsme se tam podívat," říká Pavel Sadovský, ale dodává, že stav jesliček byl tristní. Krajina byla pobořena a betlém byl i jinak poškozen. Například byl rozlomen strom se zmíněnou kukačkou.

"Prohodil jsem, to by měl někdo opravit," vzpomíná na tehdejší situaci Pavel Sadovský. Kamarád mu opáčil, že když je tak chytrý, může se toho ujmout. lékař to vzal jako výzvu, domluvil se s otcem biskupem Vlastimilem Kročilem a systém od května do Vánoc následující rok opravoval. Využil přitom svou kutilskou zálibu a šikovné ruce. Pro přátele například opravuje i staré pendlovky.

Daráčci v dřevěné skrýši

Nyní svatá Rodina a všichni daráčci přes rok odpočívají ve vedlejší chodbě kostela u gymnázia, kde je na ně výklenek jako by byl připravený od stavitele. Schováno je vše v nové dřevěné schránce, aby se nic nepoškodilo. Na světlo se vytáhnou figurky zase zhruba šest týdnů před Štědrým večerem, kdy je Pavel Sadovský se školníkem z gymnázia přestěhuje do dílny, zreviduje a případně opraví, co je nutné. Aby pak o svátcích znovu mohly těšit všechny zájemce, k nimž patří nejen děti.