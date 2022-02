Příprava relaxační části obsáhne především odborné ošetření tamních dřevin, výsadbu stromů a keřů a výsev trávníku v okolí dráhy. Podobné úpravy čekají také cyklopark mezi Vinohrady a Líšní, kde loni na podzim vyrostl rovněž pumptrack včetně menší dráhy pro děti. „Lhůta pro zmíněné práce končí 30. dubna, z městského rozpočtu na ně půjde dohromady maximálně milion korun včetně,“ doplnil Suchý.

Zvýšit povědomí o chovu včel a dalších opylovačů i jejich významu pro člověka a životní prostředí je cílem projektu Včely do Brna, kterému dali lidé v hlasování zelenou už předloni. „Projekt rovněž představuje alternativní způsoby včelaření nikoli za účelem množstevního chovu, ale má pro podporu všech druhů opylovačů,“ přiblížila jeho autorka Petra Ventrubová. Úkolem Veřejné zeleně tak bude umístit včelí úly a hmyzí hotely do vybraných lokalit v Brně, zajistit péči o včelstva a vysadit pylodárné rostliny. Hotovo musí být do příštího roku, iniciativa vyjde na dva a čtvrt milionu korun.

Projekt z předloňska

O záchranu jezírka v hojně navštěvované oboře Holedná se postará projekt z předloňska. Lesy města Brna tak zajistí likvidaci rizikových stromů a odstranění větvi a kmenů v kulatém jezírku a přilehlém potůčku. Zároveň vyčistí vycházkovou trasu podél vodního toku od listí a odpadků. „Jezírka jsou natolik zašpiněná, že ani lidé, ani zvířata ke hrozně zapáchající vodě už nechodí blízko. Jedno z pěti jezírek vyschlo, tři se nachází na území patřícím soukromým majitelům. Proto se snažím navrhnout záchranu alespoň jednoho, kdysi okouzlujícího kulatého jezírka a potůčku,“ uvedla navrhovatelka projektu Svitlana Polak. Úpravy vyjdou na přibližně půl milionu korun.

K cílové rovince se aktuálně blíží především projekty, které Brňané navrhovali v předchozích letech. Mezi loňské návrhy, které jsou v současné době teprve v začátcích, patří například koniklecový chodníček na Kamenném vrchu, oázy zeleně v Řečkovicích a Medlánkách nebo zamilovaný hájek budoucím generacím.