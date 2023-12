K legendám hromadné dopravy v Brně patří řidič tramvaje Jiří Hauser. V pondělí zvládl svou poslední jízdu. Podívejte se, jak si v práci udržoval formu.

Jiří Hauser jezdí s šalinou v Brně padesát let, na konečné vždy dělal shyby. | Video: Deník/Michal Hrabal

Tramvají linky 3 přijíždí v pondělí před polednem na konečnou zastávku Rakovecká v brněnské Bystrci, vypouští cestující ven a poté se přesouvá k tyči nad dveřmi. Přichází čas na tradiční rituál. „Vždycky na konečné udělám deset shybů. Za službu, když se to sečte, je jich sto," usmívá se řidič Jiří Hauser.

Tramvaj v Brně řídí téměř padesát let. Do kurzu řízení nastoupil 2. ledna 1974, v pondělí 18. prosince absolvuje svou poslední službu. První absolvoval tramvají T2. „Byla to linka 4 nebo 16, tehdy jich bylo více než nyní. Služby byly kratší," vzpomíná dvaasedmdesátiletý muž.

Jeho otec byl operní zpěvák, Hauser však v jeho šlépějích nakonec nešel, i když jím chtěl být také. „Musel jsem se oženit, ještě mi nebylo osmnáct. Ve čtyřiadvaceti jsem se rozvedl a dostal jsem dítě do výchovy. Vše jsem obětoval výchově syna. Donedávna ještě hrával kočovné divadlo. Učil i dramatickou výchovu," vypráví řidič. Sám zkoušel jeden čas zpívat po kavárnách, ale nešlo to skloubit s prací a rodinou.

Pro řízení tramvaje se rozhodl, protože podle svých slov věděl, že řídit umí. „Jinak zručný nejsem, narad si špiním ruce. V době covidu se ukázalo, že dopravní podnik je jistota. Byly to hezké roky, člověk vzpomíná jen na to dobré," podotýká Hauser.

Vyhovoval mu dřívější provoz, který byl klidnější, ale vozy má v oblibě spíše ty modernější. „Nejvíce jsem spokojený s vyhříváním, je v nich výborný výhled, nemusím vytáčet zrcátko," uvádí k tramvaji Škoda 13T, kterou před okamžikem přijel. S Draky tolik zkušeností nemá.

V dopravním podniku si našel i svou druhou manželku. Jsou spolu už čtyřicet let. „Zamlouvala se mi. Dělávala revizorku, předtím řidičku," zmiňuje Hauser.

Podle jeho nadřízených je takřka nemožné působit padesát let jako řidič tramvaje. Získat oprávnění k řízení tohoto typu vozu lze od jednadvaceti, to znamená, že Hauser už dlouho pracuje jako důchodce.

Znamením je rak a ti, jak říká, zůstávají věrní. Zřejmě proto tedy vydržel u podniku tak dlouho. Do penze už se ale těší. „V neděli jsem musel myslet na to, že musím jít brzo spát. Jsem turista, houbař, kynolog, potápění jsem dělal. Mám hodně koníčků," vyjmenovává zkušený řidič.

Oblíbenou linku podle svých slov nikdy neměl. „Akorát, když jsem zamlada potkal hezkou slečnu, tak jsem tam rád jezdil, protože jsem věřil, že ji třeba uvidím," dodává.