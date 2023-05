Náměstek jihomoravského hejtmana Jiří Nantl z ODS skončí. Od června se přesune na post náměstka nového ministra školství Mikuláše Beka ze STAN. Dostal od něj nabídku, kterou se rozhodl využít. Nantl o tom informoval prostřednictvím Twitteru.

Jiří Nantl jako náměstek jihomoravského hejtmana skončí. | Foto: Deník/Attila Racek

Na pozici jednoho z čelních představitelů jižní Moravy byl Nantl dva roky. Kdo nastoupí místo něj, není zatím jasné.

„Modernizaci vzdělávacího systému považuji za svoje životní poslání. Všichni, kdo se tomu věnujeme, kolem sebe vidíme, že vzdělávací systém potřebuje systémově modernizovat. Je potřeba to udělat v rovině státní politiky. Na ministerstvu se mají odehrávat klíčové posuny, já se tomu věnuji deset patnáct let a nedokázal bych si odůvodnit, proč to místo nevzít," řekl Nantl ČTK.

Náborové příspěvky pro učitele: Jižní Morava je nenabízí, i v Brně však chybí

Ministr Bek na Twitteru uvedl, že Nantl bude politickým náměstkem. „Zkušený politik a odborník na školství se na ministerstvo vrací po deseti letech, bohatší o zkušenosti s řízením mezinárodně úspěšného CEITEC a náměstka hejtmana v Jihomoravském kraji,“ napsal Bek.