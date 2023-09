Legendární jízda do vrchu lákala v Brně na stovky historických aut i motocyklů

/FOTO, VIDEO/ Vzpomínková jízda na první významný motoristický závod v regionu Jižní Moravy se poslední zářiovou sobotu vrátila do Brna. Pod názvem Brno–Soběšice s podtitulem Jízda do vrchu a výstava historických vozidel se představilo na tři sta automobilů a motocyklů do roku výroby 1939.

Na akci Jízda do vrchu a výstava historických vozidel se představilo na tři sta automobilů a motocyklů. | Video: Deník/Sabir Agalarov