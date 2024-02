Provozovatele vlaků na nejvytíženějších linkách S2 a S3 hledá Jihomoravský kraj. Jedná se o spojení mezi Brnem a Blanskem, Brnem a Tišnovem nebo Brnem a Hustopečemi.

Vlaky Českých drah RegioSprinter. | Foto: České dráhy

Do prosince bude linky S2 a S3 provozovat České dráhy. Od konce letošního roku se může situace změnit. Kraj vypsal na provozovatele těchto linek soutěž. „Zájem projevili tři dopravci," sdělila mluvčí Jihomoravského kraje Alena Knotková. Podle informací ČTK se jedná o České dráhy, RegioJet a Arrivu.

Vedení kraje by chtělo podle Knotkové vybrat dopravce co nejdříve to bude možné. „Termín rozhodnutí ale v tuto chvíli nelze zatím ani odhadovat," podotkla mluvčí.

Novou smlouvu s dopravcem uzavře Jihomoravský kraj na deset let, tedy do prosince 2034. „Hodnotícím kritériem při výběru je nabídková cena," zmínila Knotková.

Vítězný dopravce nemusí shánět nové vlaky. Ty dodá na tyto vytížené linky Jihomoravský kraj. Už nyní tam jezdí nové elektrické soupravy Moravia, za něž dal kraj přes šest a půl miliardy korun. Vyrobila je Škoda Transportation. Kraj zakoupil sedmatřicet těchto jednotek, šest dvoučlánkových a zbylé čtyřčlánkové.