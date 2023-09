O Jihomoravský a Jihočeský kraj měli turisté z tuzemska a ciziny uplynulé měsíce největší zájem. Vyplívá to z analýzy obsazenosti tuzemských hromadných ubytovacích zařízení z konce srpna.

Druhý zářijový víkend v Mikulově na Břeclavsku patří Pálavskému vinobraní. | Video: Deník/Lukáš Ivánek

Největší procentuální obsazenost byla v létě na jižní Moravě mezi sedmdesáti a osmdesáti procenty. „Víkendové rezervace ubytování v hotelech, pensionech a apartmánech v celém Česku se podle posledních dostupných analýz během léta pohybovaly v průměru od přibližně sedmapadesáti do devětašedesáti procent,“ sdělil ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget.

Obavy před vinobraním na Břeclavsku. Výkupy hroznů jsou problém, zájem slábne

Zmínil, co další zájemce naláká na jih Moravy v následujícím období. „Po skončení letních prázdnin, tedy během celého podzimu, se v současné době dá čekat nejvíc rezervací právě v Jihomoravském kraji, a to od sedmdesáti do osmdesáti procent. Souvisí to podle všeho s gastroturismem, konkrétně s cestováním za vínem. Přichází totiž čas vinobraní.“ dodal Herget.