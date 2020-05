Hudebník, který je rovněž koncertním mistrem brněnského národního divadla, získal v kategorii instrumentálních skladeb čestné uznání a titul vítěze. „Soutěžil jsem se svojí skladbou Asanace, která je věnovaná Václavu Havlovi a všem obětem takzvané Akce Asanace z osmdesátých let minulého století. Šlo o cílené vystěhování disidentů a režimu nepohodlných lidí. Skladbou jim skládám poctu,“ říká Klíč.

Sedmiminutovou skladbu lidé najdou na Klíčově albu Josef Klíč and His One Man Cello Squad. „Na stejném albu je i nahrávka s anglickým názvem v překladu znějícím Úsměv zjizveného srdce, s níž jsem se soutěže zúčastnil loni. A umístil jsem se stejně,“ zmiňuje Klíč.

Do soutěže posílají skladatelé nahrávky. Porota, ve které sedí také zástupci velkých nahrávacích studií, vybírá vítěze pouze podle toho, co na nahrávce slyší. „Troufám si tvrdit, že jedním z kritérií pro dobré umístění tak může být i kvalita nahrávky. Mně ji dělal Luboš Malinovský, který má studio v Jundrově a myslím, že nahrávka je ve špičkové kvalitě. Zvuk je skvělý a chválí ho i všichni, kteří si vyslechli CD,“ konstatuje Klíč.

Svým uměním se hudebník snažil rozdávat radost lidem i v posledních nelehkých měsících, kdy si jej zájemci nemohli vyslechnout v koncertních síních. Jak již Brněnský deník Rovnost informoval, Klíč se zařadil mezi ty jihomoravské hudebníky, kteří jezdili hrát třeba pod balkony domovů důchodců nebo pouštěli do světa online hudební videa.

„Nyní se opět v národním divadle rozbíhají zkoušky, s orchestrem připravujeme třeba opery Řecké pašije či Ferda Mravenec, takže aktuálně další online koncert nechystám. Záznam toho posledního zájemci najdou na facebookových stránkách Kultura do domu,“ pozývá hudebník.