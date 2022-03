Marčenkovi pochází z vesničky Solanka nedaleko Lvova. Dvojice se po dlouhých dnech čekání setkala s Annou za ukrajinsko-slovenskými hranicemi. „Tam přijeli vlakem. Jsou rádi, že jsou tady, ale bojí se, co bude dál s naší vlastí,“ vysvětluje Anna Marčenková.

Podobných případů je tady více. Roztržené rodiny, strach o blízké, ale i pocit úlevy. To všechno se zračí na obličejích stovek ukrajinských uprchlíků. Čekají, až na ně přijde řada při vyřizování dokladů. Někteří pokuřují venku, jiní uklidňují děti v obrovské hale, že je vše v pořádku. Mezitím nervózně mačkají lístek s pořadovým číslem.

Lístek, mnohdy už zmuchlaný nervozitou i očekáváním, je pro ně vstupenkou do dlouhého hada stanovišť. Svoji pouť k vyřízení všech potřebných dokumentů začínají u stánku policistů. Ti je zde musí zaevidovat, aby úřady věděly, že se tito lidé pohybují na našem území. „To je snad nejdůležitější, protože tuhle povinnost je třeba vykonat do tří dnů po vstupu do republiky,“ vysvětluje mluvčí kraje Alena Knotková.

Bez střechy nad hlavou

Další stanoviště už pro ukrajinské příchozí povinná nejsou. Stejně je ale téměř všichni absolvují. O kus dál si uprchlíci mohou vyřídit vízum. „Nemuseli by hned, mají lhůtu devadesáti dnů. Ale když si ho tady vyřídí, mohou si hned udělat zdravotní pojištění. Bez něj by riskovali, že se jim cokoliv stane a nedoplatí se,“ přibližuje Knotková.

Sídlo zdravotní pojišťovny je hned vedle. Ani tady se dveře netrhnou. Zatímco jedni vychází s důležitým dokumentem v ruce, jiní se ihned cpou dovnitř. Poté následuje stanoviště úřadu práce, kde se mohou ukrajinští utečenci zaregistrovat. Bude pak pro ně jednodušší sehnat v nové obci práci a zároveň mohou zažádat o okamžitou peněžní podporu.

U poslední zastávky úředníci řeší ubytování pro nově příchozí. Mnozí z uprchlíků totiž nemají střechu nad hlavou pro dnešní noc. „Je to všechno už zdlouhavé, ale nestěžujeme si. Nevěděli jsme ani, kde budeme dnes spát, k vnučce bychom se nevešli,“ vypráví babička Anny Yura Marčenková.

Za posledním stanovištěm na rodinu z Ukrajiny čeká dlouhý stůl s nejnutnějšími potřebami. Najdou zde jídlo, pití i základní hygienu. Malý hoch si zrovna odsud bere plyšového dinosaura a útočí s ním na svého kamaráda. Ten se naopak snaží bránit hračkou tygra.

Za první dny brněnské asistenční centrum zvládá odbavovat tisíce Ukrajinců. Nyní už je situace lepší. Uprchlíci čekají ve frontě zhruba dvě hodiny. Na konci minulého týdne se jich do pavilonu B na výstavišti nahrnulo tolik, že je dobrovolníci ani nestačili registrovat. „Někteří utečenci zde i nocovali. Teď už se situace mírně zlepšila, za den evidujeme přes tisíc nově příchozích. Ale klidně další den může přijít větší vlna,“ připouští Knotková.

JAKUB TRUČKA