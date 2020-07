Vlajku lidé uvidí v městech a obcích ve všech jihomoravských okresech. Nebude chybět ani krajské město. „Radní na svém červnovém zasedání schválili, že vlajku vyvěsíme v neděli na Nové radnici na Dominikánském náměstí," informoval mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Stejně tak se do iniciativy zapojí i některé brněnské městské části. Již několik let je to pravidlem pro brněnskou Líšeň. „Moravské zemské zřízení tady fungovalo přes tisíc let a zdejší města a obce historicky nepřísluší k Česku. Cítím se být moravským patriotem," vysvětlil líšeňský starosta Břetislav Štefan.

Stovky měst a obcí jsou zapojené v každém jihomoravském okresu. Na Břeclavsku vlajku vyvěsí třeba v Rakvicích. I tamní starosta Radek Průdek ji vyvěšuje pravidelně už několik let. „Jsem moravský patriot a byl bych rád, aby nikdo z nás nezapomněl, že jsme Moravané. Vlajku každoročně vždy na celý květen vyvěšujeme také k památníku padlých před kostelem, čímž si připomínáme osvobození od fašismu,“ zdůvodnil.

V některých jihomoravských obcích vlajku v neděli ani speciálně vyvěšovat nemusí. Vlaje tam totiž celoročně. Platí to třeba pro Železné na Brněnsku. „Ctím území, na kterém žijeme a bydlíme, a věřím, že moravské symboly mají své opodstatnění,“ řekl tamní starosta Radomír Pavlíček.

Na radnicích v neděli sice zavlaje moravská vlajka se žluto-červeným pozadím, ne všichni lidé ji ale vnímají jako tu pravou. Moravskou vlajkou může být i vlajka s modrým pozadím a jinou barevnou variantou šachovnice. „Nedá se přesně říct, která z variant je správná, obě jsou s Moravou spjaté. Žádná oficiální vlajka neexistuje," vysvětlil již dříve historik Libor Jan z Masarykovy univerzity v Brně.

Podvýbor Poslanecké sněmovny pro vexiologií a heraldiku doporučil krajům používání moravské vlajky s modrým pozadím. „Když získaly nově ustavené kraje právo požádat Poslaneckou sněmovnu o udělení znaku a vlajky, doporučil její podvýbor pro heraldiku a vexilologii krajům, aby ve svých znacích a vlajkách zohlednily historickou příslušnost oblasti k původním zemím. Moravským krajům a krajům, jejichž část příslušela v minulosti k Moravě, doporučil moravskou orlici v modrém poli. Za moravskou orlici je v těchto znacích považována červeno-stříbrně šachovaná orlice, vycházející ze starého znaku českého království a znaku rakousko-uherské monarchie platného až do jejího zániku," uvedl na oficiálních webových stránkách ministerstva vnitra v roce Ivan Štarha, tehdejší člen expertní skupiny podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.