Jak vás ochromil koronavirus?

Ve firmě nikdo neonemocněl, ale firemní zdraví virus těžce napadl. Nejdříve koncem února v německé pobočce v Düsseldorfu, následně i u nás. Nejsme v tom sami. Celý veletržní svět od Číny přes Evropu po USA pandemie utlumila.

Zrušení jakých veletrhů nebo dalších akcí vás tíží nejvíce?

Jarní měsíce březen duben představují špičku aktivit výstaviště. Bolestivé bylo zrušení Techagra, dnes třetího největšího veletrhu zemědělské techniky v Evropě či veletrhu potravin a potravinářských technologií Salima. Vinaři se těšili na světovou výstavu vín s účastí tisíce odborníků z celého světa, studenti na Majáles. Pro Techagro i Salimu jsme ihned našli náhradní termíny.

Do kterého data jsou nyní zrušené plánované veletrhy a další akce?

Do konce července. Tou poslední měla být Charismatická křesťanská konference pro několik tisíc lidí v červenci. S obnovením akcí včetně těch přeložených počítáme od srpna.

Už nyní registrujete ztráty. Na jakou částku se mohou vyšplhat?

Ztráty v hospodaření nyní počítáme ve vyšších desítkách milionů, ale pokud činnost ve druhé polovině roku neobnovíme, mohou to být stovky. Jen za březen jsme v Brně a Německu ztratili tržby 350 milionů korun, tedy pětatřicet procent plánovaného ročního obratu.

Může být záchranou Mezinárodní strojírenský veletrh, který se koná na začátku října?

Jeden ze scénářů předpokládá, že obnovení ekonomiky po uvolnění restrikcí se dostaví ve třetím čtvrtletí, pokud ji tedy epidemiologové nebudou dále dusit. Mezinárodní strojírenský veletrh se může stát jakýmsi předělem pro rozjezd virem zdecimované ekonomiky a průmyslu. Věříme v naplnění tohoto scénáře. Příprava pokračuje standardně, úroveň přihlášek je zatím velmi dobrá, což svědčí o tom, že příležitost v tomto veletrhu pro svůj restart vidí také firmy. Jeho konání je tedy důležité pro nás i pro vystavovatele a jejich zákazníky.

Kdo je Jiří Kuliš

- Narodil se v roce 1952. Je ženatý, má dvě dospělé děti.

- Vystudoval obor zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezi roky 1992 a 2005 působil jako obchodní diplomat v Austrálii, Novém Zélandu, Japonsku a USA. Generálním ředitelem Veletrhů Brno je od prosince 2009.

- Ve volném čase cestuje, fotografuje, čte literaturu faktu, poslouchá hudbu všech žánrů.

Jaké podmínky potřebujete, aby se Mezinárodní strojírenský veletrh a další akce konaly?

V uvolňovacích krocích jsme se zatím nenašli. Jsme na tom podobně jako nákupní centra. I Mezinárodní strojírenský veletrh je supermarket. Zatím jsme hozeni do jednoho pytle s hromadnými akcemi včetně koncertů či hokeje. Takže pro nás je důležité, aby otevřeli velká nákupní centra a my se přihlásíme, že se to týká i veletrhů. Nákupní centra mají totiž stejnou nebo i větší denní návštěvnost, zejména o víkendech, jako velké veletrhy. Jsme schopni to vládě vědecky dokázat.

Komplikuje vám v tomto směru situaci uzavření hranic?

To je další podstatná podmínka. Změnit Mezinárodní strojírenský veletrh na Národní strojírenský veletrh se nám rozhodně nechce. Akce má vysokou mezinárodní účast včetně návštěvníků. Pokračující uzavření hranic by bylo obrovskou bariérou. Jak by se sem dostali vystavovatelé z celého světa? Především jde o účastníky ze sousedních zemí, hlavně bratrského Slovenska.

Kolik máte zaměstnanců a co nyní dělají?

O několik méně než před měsícem. Jsme ale stále velkou firmou s 260 zaměstnanci. Vedení a část středního managementu řeší každodenní krizová opatření. Ostatní vojáci v poli jsou převážně doma. Mám pocit, že je to většinou ani moc nebaví a rádi by se už do práce vrátili. Home office a Skype není řešení.

Máte přislíbenou pomoc od státu?

Obávám se, že se na nás zcela zapomnělo, že my jsme byli ti první postižení. A to stoprocentně. Řeší se hlavně hospody, cestovní ruch, což je viditelné. Ale brněnské hotely jsou závislé na činnosti Veletrhů Brno. A pokud trpíme my, trpí i oni. Využijeme všechny možné daňové úlevy, podpory či kompenzace ze strany státu. Stát by nám měl kompenzovat naše zmařené investice do přípravy veletržních projektů. To nás ale nevytrhne. Potřebujeme co nejdříve uvolnění naší činnosti a přeshraničního cestování.

Na začátku roku jste představili plány rekonstrukce a úprav prostor výstaviště. Pokračují investice?

Investice jsme okamžitě zastavili. Výstaviště je provozně ve velmi dobrém stavu. Některá zlepšení budou muset počkat. Nová hala D je v nedohlednu.

Dají se nynější finanční problémy srovnat s krizí kolem roku 2008?

Firemně jsme na tom mnohem lépe. V roce 2008 jsme peníze neměli, měli jsme vysoké úvěry. Nyní jsme relativně v pohodě. Nepředvídatelný šok pandemie je zcela něco jiného než finanční krize, ale výsledek může být velmi podobný. A to je propad ekonomiky a hospodářská recese. Očekával jsem běžné zpomalení v příštím roce, ale ne tento šok. Nemohu souhlasit s „mediálními ekonomy“, kteří říkají, že veletrhy budou velmi postiženy a nebude o ně zájem. Jednání s vystavovateli třeba Techagra, Amperu a dalších svědčí o opaku. Tedy, že veletrh chtějí a obchodně potřebují.

Prostory výstaviště se ale dají využít i v současné situaci. Na co například?

Výstaviště figuruje v různých evakuačních plánech jako krizový shromažďovací prostor. Současná distribuce zdravotních potřeb, jejich skladování či projekt provizorní nemocnice je logické využití v současné krizové situaci. Jde o naši krizovou pomoc městu, ale naše krizové hospodaření to nijak neřeší.