Kam se starými a funkčními elektrospotřebiči v Brně? Do Židenic, pomohou lidem

Do speciální sběrné sítě pro odevzdání funkčních elektrospotřebičů se zapojuje Brno. Od začátku roku mohou lidé na Sběrný dvůr pro podnikatele, firmy a veřejnost na Jedovnické 4 odevzdat fungující spotřebič. Ten poputuje do Klokánku, Diakonie, či do azylových domů. Jeden z největších sběrných dvorů republiky tak rozšiřuje svoje portfolio služeb.