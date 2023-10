Před vchod bytového domu v Souběžné ulici přijel muž v autě s hlasitě puštěnou hudbou, zaklepal na zamřížované okno, ve kterém někdo zlehka roztáhnul záclony. Následně muž na pár krátkých minut zmizel v domě, načež se vrátil do auta a odjel. Opatrné vykukování zpoza záclon v bytě pokračovalo až do odchodu redaktorů.

O tom, že si do Souběžné ulice chodili narkomani pro dávku , ví většina Juliánova. „Řeknu vám, kde je tady dealer. Za tímto zamřížovaným oknem to prodává. Všichni to vidíme každý den, chodí tam podivní lidi a něco si předávají," sdělila před časem redaktorům Deníku jedna z místních. Za nedlouho po tomto rozhovoru se popisované stalo skutečným.

Podle dalších tvrzení se v bytě drogy přímo vařily. Na sociální síť X to napsal starosta Židenic Petr Kunc, redaktorům to potvrdilo i několik obyvatel. Například muž, který u Dělnického domu vlastní stánek a zasahoval u napadení školačky na konci září. „Mně tady ti feťáci ve stánku i přespávali. Nahoře na sídlišti je v paneláku varna. Chodí si tam pro to běžně přes den. Ví o tom každý," popsal stánkař.

V Souběžné je přitom mateřská škola a park s dětským hřištěm. Injekční stříkačky se přes prázdniny našly přímo v zahradě školky. U blízkého pískoviště visí cedule s nápisem „Chceme vás, milí sousedé, upozornit na velký výskyt použitých injekčních stříkaček v tomto okolí." Použité lžíce či opřená lahev od toluenu zůstaly po drogových dýcháncích také za nedalekým fotbalovým hřištěm.

Čtvrť proto začala čistit skupina místních dobrovolníků, kteří za tímto účelem založili skupinu Bezpečí pro Juliánov. „Vznikla primárně kvůli úklidu stříkaček a dohlížení na bezpečí. Snažíme se tahle místa na našich obchůzkách pravidelně kontrolovat, aby tam zase znova nevznikala skládka bordelu," popsal člen skupiny, který si nepřál být jmenován. Redakce jeho totožnost zná.

Dealer dostal strach a přesunul se

I díky nátlaku místních a zvýšené pozornosti na lokalitu se situace v tuto chvíli zklidnila. V Juliánově se už nepohybuje tolik drogově závislých jako předtím a omezila se i distribuce návykových látek. „Mám informace o tom, že dealer dostal strach a přesunul se do jiné městské části. Nevím ale o tom, že by byl zadržen," vyjádřil se židenický starosta Petr Kunc.

Zklidnění potvrzují i policisté. „V dotčených místech došlo ke značnému zlepšení situace. Kromě zvýšeného výkonu služby strážníků a policistů v exponovaných oblastech přispěla ke zlepšení situace i úzká spolupráce policie s místní samosprávou a neziskovými organizacemi," uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

Muž v Brně napadl školačku. Skončila v nemocnici. Útočníka zadržel kolemjdoucí

Podle zjištění Deníku navíc na byt, ve kterém byla údajná varna a prodávaly se v něm drogy, bylo zřízeno exekutorské a soudcovské zástavní právo. „Pokud to nevyřeší policisté, mohl by to vyřešit exekutor," potvrdil Kunc.