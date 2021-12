K zastávce Starý Lískovec po novém chodníku. Terminál brzdí problémy s pozemky

/VIDEO/ Nová železniční zastávka vznikla už před několika týdny na západním okraji Brna v městské části Starý Lískovec. Vlaky tam ale poprvé začnou zastavovat až v neděli s novým jízdním řádem. „Ale vzhledem k tomu, že trať do Zastávky je modernizovaná zatím pouze v úseku do Střelic, nemůžeme navýšit počet vlaků tak, jak uvažujeme do budoucna. Pojedou zhruba jednou za dvě hodiny," zmínil ředitel Kordisu Jiří Horský. Společnost koordinuje hromadnou dopravu v kraji.

V brněnském Starém Lískovci budou od neděle lidé chodit na vlak. | Video: Deník/Michal Hrabal

Dlouho navíc chyběla pořádná přístupová cesta k zastávce a hrozilo, že by cestující šlapali k vlaku po blátě. Správci železnice ale nakonec vybudovali provizorní chodník vedoucí od Šoustalovy ulice. Jak zjistil v pátek reportér Deníku Rovnost na místě, už je dokončený. „Předběžné náklady na chodník, osvětlení, lávku a další související úpravy přesahují dva apůl milionu korun," sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Železničáři očekávají, že chodník cestujícím poslouží nejméně do doby, než město Brno postaví a uvede do provozu dopravní terminál ve Starém Lískovci. Kdy to bude, nyní není jasné. Stavbu nového terminálu totiž provází problém s pozemky, které město Brno stále nemá vykoupené. „S vlastníky posledních nevykoupených pozemků jednáme, stále nejsou potřebná povolení. Společné územní rozhodnutí a stavební povolení na kompenzační opatření úřady vydaly v červenci. Bylo však podáno odvolání a rozhodnutí proto dosud nenabylo právní moci," přiblížila mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová. Parkují kde se dá, vyhlíží modré zóny. Rezidenti za Úvozem budou ještě trpět Teprve po nabytí právní moci mohou podle ní pokračovat přerušená stavební řízení a následně úředníci vydají stavební povolení. „Kdy bude možné v přípravě stavby terminálu pokračovat není zcela jasné. Není zřejmé ani to, kudy k němu městská hromadná doprava přijede," oznámila Navrátilová. Developer komplexu Leskava totiž městu stále nepředal potřebné komunikace. „A postavit příjezdovou silnici kolem Leskavy by si vyžádalo také dlouhou přípravu a novou stavbu," naznačila Navrátilová. Potřeba budou také kompenzační opatření, protože stavba se nachází v záplavovém území a terminál bude tvořit bariéru pro rozliv říčky Leskavy. „Je proto nutné vytěžit hlínu zhruba metr nade dnem koryta Leskavy podél tělesa terminálu," doplnila Navrátilová. Deratizace ve Starém Lískovci: hlodavce pohostí jedovými nástrahami v boxech V místě kromě terminálu vznikne také parkoviště, příjezdová cesta k terminálu, chodníky a nástupiště a chodníky podél příjezdové cesty k terminálu. „Dále by měla být například opravená kanalizace, dělníci zavedou trolejové vedení a postaví objekt pro řidiče. Počítáme s přístřešky pro cestující a vegetačními úpravami," přiblížil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Po dostavbě terminálu se cestujícím ze směru od Střelic zlepší například cesta do bohunické fakultní nemocnice. V budoucnu nasednou na vlak, vystoupí na nově vybudované zastávce ve Starém Lískovci, a u ní přesednou na trolejbus, který je za pár minut dopraví až k nemocnici.