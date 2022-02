Na místě dvou velkých stromů na Mendlově náměstí poblíž pivovaru se momentálně nachází stanoviště stavby. „Byl tu takový pěkný parčík. Chápu pokácení dřevin například z důvodu bezpečnosti kvůli elektrickým drátům nebo větru. Jinak je to ale obrovská škoda. Teď bude prostor snad samá hlína a beton. Sice to vypadá moderně, ale než nový strom vyroste, potrvá to dalších deset let,“ řekla v pondělá přímo na náměstí redaktorce Deníku Rovnost Jiřina Drahovzalová.