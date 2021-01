Odstrojené vánoční stromky mohou lidé spálit či vyhodit. „Menší stromky lze nechat u černých popelnic. Ty větší je ale před odložením k popelnicím třeba rozřezat," připomněla mluvčí SAKO Brno Aneta Bublová.

Stromky lidé mohou zanést i na sběrné dvory. „Sběrná střediska jsou zavřená pouze na Silvestra a na Nový rok, jinak fungují dle běžné otevírací doby," zmínila Bublová.

Zvířatům do brněnské zoo lidé vánoční stromky nosit nemusí. V zahradě je totiž nepřijmou, pro zvířata jsou nebezpečná. „Na odzdobených stromcích může zůstat kousek provázku, háček, zbytek ozdoby. A to by mohlo znamenat velké potíže. Tradičně k nám putují pouze neudané stromky přímo od prodejců," připomněli zástupci brněnské zoo na sociální síti.