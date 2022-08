V hlavě se jí začal rodit nápad o založení vlastní živnosti. Začala si hledat o řemeslu více informací a nakonec našla čalounickou dílnu. Do dílny chodila zdarma pomáhat a učit se za pochodu. „Využívala jsem každou volnou chvíli, kdy byly děti ve školce. A bavilo mě to tak moc, že jsem se v Brně přihlásila na učiliště a udělala si výuční list,“ prozrazuje. Studium trvalo rok. Do školy chodila o pátcích a sobotách.

Po vyučení si otevřela vlastní malou dílnu, ve které začala čalounit stará křesla, židle a taburety. Opravování starých věcí ji bavilo odjakživa. „Líbí se mi, že moji zákazníci mají často ke starým kvalitním kusům nábytku citovou vazbu. A než aby si kupovali novou židli, raději si nechají tu starou profesionálně opravit,“ říká Hálová.

Pořádá také čalounické workshopy, při nichž nechává zájemce nahlédnout pod pokličku svého řemesla. „Mohou si očalounit vlastní židli, nebo si prohlédnout vzorníky látek a zeptat se na vše, co je zajímá. Navíc je super, že se staré věci jen tak nevyhazují, ale používají dál,“ vysvětluje čalounice.

Hálová ale postupně dospěla do bodu, kdy toho na ni bylo moc. K časově náročné práci se přidala také rekonstrukce stoletého domu po babičce. Vyčerpaná čalounice se proto rozhodla přihlásit do programu Silnější hybatelé. Ten pomáhá nadšencům, kteří se snaží dělat něco pro své okolí a třeba se tím i živit, ale chybí jim zkušenosti z byznysu.

Za tři měsíce programu se Hálová naučila víc věřit sama sobě. Nakonec jarní kolo Silnějších hybatelů vyhrála. „Umím už nacenit svou práci, mám vizuální identitu, profesionální fotky i web, buduji komunitu na sociálních sítích. Mám okolo sebe skvělé lidi, kteří mi pomáhají," vyjmenovává. Jezdí za ní zákazníci z Brna i celé Moravy.

BARBORA VOZKOVÁ