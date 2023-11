/FOTO, VIDEO/ Dřevěná stezka vzniká v těchto dnech poblíž koniklecové louky v brněnském Novém Lískovci. Cílem je co nejlépe zamezit poškození přísně chráněných konikleců velkokvětých. Výstavba nového chodníčku je mimo jiné reakcí na vysokou návštěvnost zejména v době, kdy koniklece na jaře vykvétají. Vítězný projekt participativního rozpočtu Dáme na vás se tak po dvou letech postupně chýlí ke konci.

Přísně chráněné koniklece velkokvěté ochrání nová dřevěná stezka pro návštěvníky. Aktuálně vzniká na Kamenném vrchu v Brně. | Video: Deník/Terezie Heinz

V současné době staví pracovníci zhruba dvě stě padesát metrů dlouhý dřevěný chodník, který bude stát na pilotech mírně nad terénem. „Stezka bude hotová nejpozději do konce letošního roku. Infotabule, které jsou také součástí projektu, budou hotové do konce příštího března,“ řekl Deníku mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Přírodní rezervace na brněnském Kamenném vrchu je místem s největším výskytem konikleců v České republice. „Unikát je každoročně vystavovaný velkému tlaku lidí, kteří rostliny vážně ohrožují. Řešením je právě výstavba dřevěného chodníčku. Návštěvníci cestičky prošlapali natolik, že se v posledních deseti letech rozšířily téměř o dva metry. Nejfrekventovanější trasa tak byla v žalostném stavu,“ napsal k projektu jeho autor Vilém Jurek z neziskové organizace Rezekvítek.

V návrhu projektu zároveň upozornil, že pokud by situace v místě nadále pokračovala, nejspíše by světový unikát v podobě přísně chráněných konikleců velkokvětých do několika let zmizel. Na jaře přitom tvoří bohatý květinový koberec.

„Pro samotné návštěvníky je velkým problémem neschůdnost cest po zimě a deštích, kdy se trasa mění v jedno velké bláto plné kaluží. Aby mohli lidé projít bez zablácení, vyšlapávají si raději nové cestičky. Bohužel je to nežádoucí jev a koniklecům to bere jejich životní prostor,“ dodal Jurek.

