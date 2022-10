Nové využití pro kamenolom v brněnském Komíně: bytovka ve tvaru U, podívejte se

/VIZUALIZACE/ Téměř sto padesát bytů vzniká v lokalitě někdejšího kamenolomu v brněnském Komíně. Stavba s názvem Rezidence Diorit tvarovaná do písmene U nabídne lidem moderní bydlení zahrnující parkovací místa nebo inovativní řešení v podobě zelených střech a vytápění pomocí tepelných čerpadel. První obyvatelé by se do bytů mohli nastěhovat za dva roky.

V místě bývalého kamenolomu v brněnském Komíně vzniká nový projekt. Rezidence Diorit nabídne stovky moderních bytů. | Foto: se souhlasem Rezidence Diorit

Projekt má hned několik unikátností. Základní kombinací je jedinečné umístění přímo v někdejším kamenolomu a architektura, za kterou stojí brněnské studio DRNH. „Poté to jsou technologie. Pro vytápění a chlazení budou využívány tepelná čerpadla země-voda, pro které dělníci vyvrtali třicet sto padesáti metrových vrtů. Všechny střechy budou pokryté extenzivní vegetací, celkem zhruba čtyři tisíce metrů čtverečních,“ popsal výstavbu manažer projektu Jan Zeman. Sto dvaačtyřicet bytů zahrne takzvanou rekuperaci, tedy zpětné získávání tepla pro zdravé bydlení, domácnosti budou současně řízené inteligentním systémem. „Budova bude mít recepci. V recepci navíc bude i box wall ovládaná přes aplikaci, lidé tak budou moct kdykoliv pošťákovi otevřít jednu ze schránek. V prostředí garáží pro sto sedmdesát osm aut bude přiznaná skála,“ doplnil Zeman. Zmatky u přechodu přes Olomouckou v Brně: stavba začala, teď ji zase ničí Mezi obyvateli Komína sklidil projekt veskrze kladné reakce. „Pokud se má v Komíně stavět, tak jedině tam. Místo je nevyužívané, prostor pro výstavbu tam je, návrhy se zelenými střechami a terasami mi přijdou pěkné. Dům samotný podle návrhu nebude v dané lokalitě působit jako pěst na oko. Zároveň by ale bylo vhodné postavit ideálně přímo tam i školku, protože v těch aktuálních není místo a současně se zvýší provoz v jejich okolí, pokud se kapacita navýší. A už teď je to ve špičce děs. Vhodné by zároveň bylo, aby se developer podílel finančně i na úpravě dané křižovatky, která je tristní již nyní,“ komentovala například Brňanka Romana Votavová. Obdobně se zamýšlel také René Kolísko. „Lokalita jako taková vypadá hodně zajímavě, líbí se mi to, v čem se mi ale moc nezdá, je dostupnost jinak než autem. Chodník u kamenolomu se nedá považovat za bezpečný, natož vhodný pro kočárky. Vyjít odtamtud s dítětem na vycházku bude celkem nepříjemná záležitost, což je velká škoda, vzhledem k tomu že je nedaleko Údolí oddechu, páteřní cyklostezka a rozhledna Holedná. Bohužel po cestě k ní člověk musí překonat úzký chodník, jednu silnici, šalinu a druhou čtyřproudou silnici. Bylo by hezké tam tu dopravu trochu zklidnit. Nebo nabídnout pohodlnou cestu pěším, třeba nadchodem,“ zamyslel se mladý muž. VIDEO: Bludiště na Mendlově náměstí v Brně: 10 minut hledání cedule a stále nic Naopak kritická byla vůči projektu Jitka Kešnerová. „Je to nevhodné místo pro stavbu bytovky. Skála přitahuje chlad a v době dešťů po ní stéká voda, která se kumuluje. Škoda zajímavého prostoru. Viděla jsem návrh, v tomto případě platí papír snese vše,“ sdělila Deníku Rovnost Kešnerová. Nejčastěji poukazovali Brňané právě na možné zhoršení dopravní situace v místě a nedostatek míst v tamních školských zařízeních.

