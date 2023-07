Co nejrychleji a nejlevněji. Dispečerům kamionové přepravy ulehčí práci nový trasovací program. Dokáže naplánovat řidičům nejvhodnější trasu. Na vývoji systému pracovali odborníci z Ústavu matematiky Fakulty strojního inženýrství brněnské techniky s brněnskou firmou Wereldo. Firma si software od univerzity licencovala za téměř milion korun.

Nový program má pomoci při plánování tras, kterými nejen na jihu Moravy projíždějí kamiony. Snímek je ilustrační. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Plánování trasy pro řidiče kamionů doposud závisí převážně na zkušenostech dispečerů. Vědí, kde kamion neprojede, například kvůli nízkému podjezdu. Právě počet kilometrů byl dosud klíčovým měřítkem pro výběr trasy. Nový software ji určí podle celkové ceny přepravy. Zohledňuje nejen vzdálenost, ale i například čas nebo převýšení. Pro dispečery budou jejich zkušenosti i nadále důležité.

„Dispečer si může aktualizace dělat sám. Když například sněží a on ví, že nějaké stoupání je v zimě problematické, vyznačí to a program trasu přepočítá,“ vysvětloval ředitel Ústavu matematiky a vedoucí výzkumného týmu Petr Vašík.

Systém při plánování počítá i s dalšími parametry jako je výška a hmotnostní limit mostů a podjezdů, převýšení, sklon silnice nebo počet semaforů či objížďky. „Běžná navigace končí úrovní osobních aut. Žádná ale neřekne, na jakém místě je zákaz kamionové dopravy,“ vysvětlil výhodu nového systému Vašík.

Ukázka prostředí aplikace.Zdroj: VUTVýzkumníci si museli poradit s několika problémy. „Když řidiči odbočují na světelné křižovatce doleva, stráví na ní více času, cesta se prodlouží a tím i prodraží. To jsme museli vyřešit,“ popsal zaměstnanec Ústavu matematiky Ivan Eryganov.

Další výzvou byla otázka, jak nastavit systém, aby jej nebrzdily složité výpočty. „Když v systému dispečer něco změní, například zadá novou uzavírku, systém sám umí určit, kam až změna zasáhne. Podle toho přepočítá jen příslušnou část dat,“ vysvětlil Vašík. Kdyby měl program při každé aktualizaci přepočítávat všechna data, trvalo by to podle Vašíka dva dny a software by nemohli prakticky využít.

V současnosti musí logistické firmy pro plánování tras nakupovat mapové podklady, a když nastane změna, musí koupit i jejich aktualizace. „Je skvělé spolupracovat s odborníky z univerzity na skutečném problému, se kterým se potýkáme se zákazníky v praxi,“ sdělil spoluzakladatel firmy Wereldo Tomáš Zahradník.

Vývoj softwaru trval dva roky. Zatím je připraven k využití v kamionové přepravě v České republice. Práce týmu matematiků tím nekončí. „Budeme dál na základě reálných dat pracovat na tom, aby byl systém co nejefektivnější. Počítáme i s tím, že v případě potřeby doplníme další parametry,“ řekl Vašík.

ALŽBĚTA KADLECOVÁ