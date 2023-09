Na první pohled vypadá několik desítek metrů dlouhá kolona na dálnici D2 ve směru do Brna ukázkově. Kamiony jsou seřazené v pravém jízdním pruhu, zatímco rychlejší vozy popojíždí v tom levém. Řidiči udržují záchranářskou uličku. I tak se ale najde několik kolosů, které se na poslední chvíli pokouší dostat co nejvíce dopředu.

Za patnáct minut napočítala redaktorka Deníku na čtvrtém kilometru dálnice D2 ve směru do Brna pět předjíždějících kamionů. Dvakrát se vzájemně předjížděly před tvořící se kolonou, tři další ji pak projely levým pruhem. Už brzy jim to ale nebude procházet, silničáři chystají v průběhu tohoto a příštího týdne na vybraných úsecích D1 a D2 okolo Brna instalovat značky se zákazem předjíždění kamionů.

Za stejnou dobu se v tom samém úseku, ale ve směru od Brna mezi sebou kamiony předjížděly třikrát. Tady zákazy platit zatím nebudou.

Obchvat Čebína bude za měsíc průjezdný, další úpravy potrvají do konce roku

Zákaz předjíždění kamionů začne platit na dálnicích ve směru do Brna. Na D2 se změny dočká úsek mezi sedmnáctým a nultým kilometrem. Jedná se o část od Velkých Němčic do Brna. Právě tam bývá situace nejkomplikovanější. I kvůli tomu, že z D2 se řidiči napojují na D1 v místě, kde nyní silničáři rozšiřují dálnici na šest pruhů. „Důvodem pro změnu značení je zlepšení plynulosti i bezpečnosti provozu,“ vysvětlila mluvčí silničářů Trubelíková.

Na D1 nově nebudou smět řidiči kamionů předjíždět mezi 168. a 178. kilometrem, dále pak mezi 210. a 216. kilometrem směrem na Brno. „První dopravní značení budeme instalovat ve čtvrtek odpoledne u Domašova," informovala Trubelíková. Mezi 178. a 210. kilometrem jsou už tyto značky nainstalované a zákaz tam platí.

Zákaz předjíždění kamionů má význam

Ostatní značky by na určená místa měli silničáři doplnit do konce příštího týdne. Podle krajského koordinátora Besipu Pavla Čížka má zákaz předjíždění kamionů význam. „Situace kolem Brna je poslední dobou velmi problematická. Zákazem předjíždění se situace alespoň částečně daří řešit, zbývajícím pruhem mohou lépe projet ostatní vozidla. Kamiony v pomalé jízdě jsou svým rozměrem a pohybem větší překážkou v jízdním pruhu," zhodnotil.

Předjíždějící kamiony vadí například brněnské řidičce Barboře Kolářové. „Člověk většinou nikam nespěchá, ale štve mě, když není provoz plynulý a zpomaluje se úplně zbytečně," vyjádřila se.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Často se navíc podle svých slov setkává v okolí Brna s tím, že řidiči kamionů již platné zákazy předjíždění nedodržují. „Zejména v úseku Rohlenky jsou značky zakazující předjíždění kamionů dost časté. Bohužel někteří řidiči to ignorují a stejně předjíždějí. Nepamatuju za poslední týdny cestu, kdy by se to nestalo," povzdechla si Kolářová.

