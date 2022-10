Na otázku, zda se s ohledem na kauzu vzdá nominace na ministra životního prostředí, přímo neodpověděl. "Já bych to nechal na jednání širšího vedení KDU-ČSL," poznamenal v odpovědi Hladík. Celostátní výbor lidovců se sejde ve čtvrtek odpoledne v Želivě na Pelhřimovsku.

Piráti kvůli policejní razii odmítají koalici v Brně: došla jim trpělivost

Lidovci Hladíkovu nominaci ve čtvrtek znovu posoudí. Předseda lidovců, vicepremiér Marian Jurečka dnes řekl novinářům, že nepovažuje za důvod k odchodu z politiky, pokud někdo podává vysvětlení policii a není předpoklad, že bude obviněn. Na druhé straně se začíná spekulovat o různých jménech, kdo by se mohl stát ministrem. Padla jména místopředsedy strany Jana Bartoška, bývalého předsedy strany Pavla Bělobrádka nebo končící senátorky Šárky Jelínkové, přičemž Jelínková nebo Bartošek by řídili ministerstvo práce a sociálních věcí, odkud by na resort životního prostředí přešel Jurečka. Žádná informace ale není potvrzená.

Policie v úterý zasahovala v Brně na několika místech, a to na bytovém odboru magistrátu, u Hladíka v kanceláři, ale také na radnicích Brno-Černovice a Brno-sever. Byli také v černovické pískovně nebo u místostarosty Černovic a jednatele pískovny Jiřího Hasoně. Policisté v souvislosti s razií zahájili trestní stíhání sedmi lidí a dvou firem, a to pro účast na organizované zločinecké skupině, podplácení či legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Policisté nedávno v Brně zasahovali kvůli bytům ve spojitosti s radnicí Brno-střed. V souvislosti s touto městskou částí je obviněno osm lidí, dva z toho jsou ve vazbě. Jedním je předseda bytové komise a politik ODS Otakar Bradáč, druhým jednatel realitní kanceláře Zdeněk Červinka.

Jurečka: Role svědka v policejní kauze není důvod k odchodu z politiky

Vicepremiér a předseda lidovců Marian Jurečka nepovažuje za důvod k odchodu z politiky, pokud někdo podává vysvětlení policii a není předpoklad, že bude obviněn. Řekl to dnes novinářům. Situaci kolem nominace stranického místopředsedy Petra Hladíka do funkce ministra životního prostředí chce vyřešit rychle, odkázal při tom na čtvrteční jednání lidoveckého celostátního výboru. V Hladíkově kanceláři na brněnském magistrátu v úterý zasahovali policisté.

Kauza privatizace domů v Brně: policisté po razii obvinili sedm lidí a dvě firmy

Policie při razii kvůli údajné korupci během přidělování bytů v Brně požádala dosavadního náměstka brněnské primátorky Hladíka o přístup do jeho kanceláře a o podání vysvětlení. Mezi obviněnými není. "Dnes má čas na seznámení s tím, co mu předala policie, jak s nimi dál bude komunikovat. Přijde zítra (ve čtvrtek) na celostátní výbor, aby situaci popsal ve větší míře detailu, abychom byli schopni vyhodnotit, zda je nadále kandidátem, nebo případně uděláme nějakou změnu," uvedl Jurečka.

Šéf lidovců zdůraznil, že spolupráce s policií z pozice svědka není ničím, co by politika diskvalifikovalo. "Pokud jde někdo podat vysvětlení, případně je součinný s policií, ale není obviněn a případně není ani předpoklad, že by obviněn byl, a bude vystupovat jen v rovině svědka, pro mě to není ten moment, aby ten člověk odcházel z politiky, nebo byl vyoutován z pozice kandidáta na ministra životního prostředí," konstatoval Jurečka.

K případnému zrušení Hladíkovy nominace zaznívají další lidovecká jména do vlády

Bývalý předseda lidovců a někdejší vicepremiér Pavel Bělobrádek nevyloučil, že pokud ve čtvrtek širší vedení KDU-ČSL znovu otevře nominaci na ministra životního prostředí, jeho jméno by se zvažovalo. V souvislosti s možnou změnou zaznívají v médiích i další jména, mezi nimi také místopředsedy Sněmovny Jana Bartoška a končící senátorky Šárky Jelínkové. Bartošek řekl, že jde o spekulace, které se nezakládají na realitě. Jelínková odmítla situaci před čtvrtečním jednáním komentovat.

GIBS zasahovala na Moravě, případ ale nesouvisí s policejní razií v Brně

"Vzhledem k tomu, že vše budeme projednávat zítra, předpokládám, že předseda neoslovil nikoho. Pokud po celostátním výboru nastane varianta jiné nominace na ministra, tak moje osoba se samozřejmě z mnoha důvodů nabízí. Ale nepředbíhejme čtvrtek," napsal Bělobrádek.